Режим ЧС из-за засухи ввели в 59 районах и двух городах Алтайского края

Новости 09.07.2020 18:00 217

Почти на всей территории Алтайского края, за исключением нескольких городов, ввели режим ЧС из-за засухи. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального правительства в четверг, 9 июля.

Половина Алтайского края пострадала от засухи. Обсуждается введение режима ЧС Новости 07.07.2020 11:45

По распоряжению губернатора региона Виктора Томенко режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в 59 районах и двух городах (Барнаул и Славгород).

Глава региона поручил чиновникам обсудить с банками, предоставившими льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, возможность пролонгации, отсрочки по выплатам. А также предусмотреть меры поддержки в региональной программе поддержки АПК.

Кроме того, будет проведена официальная оценка ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков. По предварительным данным Минсельхоза края ущерб по прямым понесенным затратам уже превышает 500 млн рублей. Размер недополученного урожая (в ценах прошлого года) может составить 7 млрд рублей.

«Определенный комиссионно размер ущерба может быть основанием - и мы это обязательно это сделаем - для обращения в Правительство РФ», - подчеркнул Томенко.

По словам министра сельского хозяйства края Александра Чеботаева, с начала апреля выпало от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Почти во всех районах суховей, атмосферная и почвенная засуха.

«Ситуация с недостаточной обеспеченностью продуктивной влагой сохраняется на территории с посевной площадью уже около 4 миллионов гектаров, это практически 78% посевного клина», - добавил Чеботаев.

Факт критического снижения «видовой урожайности вследствие атмосферной или почвенной засухи» подтвердили 44 района на площади 750 тысяч гектаров. В 21 районе посевы в особенно неудовлетворительном состоянии.