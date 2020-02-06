Алтайские пчёлы снова гибнут от пестицидов

Новости 09.07.2020 17:30 201

В нескольких районах Алтайского края вновь произошла массовая гибель пчел после обработки полей ядохимикатами. Об этом сообщил "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на слова президента Ассоциации пчеловодов и переработчиков Алтайского края, председателя кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский.

"В этом году мы также отмечаем гибель пчел, но в значительной меньшей степени, чем в прошлом году. Так, гибель пчел отмечена в Косихинском, Троицком, Мамонтовском, Тюменцевском районах, где фермеры, в основном, посеяли рапс. В этом году и власти, и фермеры были напуганы прошлогодней ситуацией с массовой гибелью пчел и ситуация менее острая", - сказал Богуславский.

Он рассказал, что власти запустили приложение для фермеров и пчеловодов, в котором те могут регистрироваться, чтобы узнавать сроки обработки полей. Но пчеловоды мало им пользуются.

"Фермеры и пчеловоды никак не могут между собой договориться. Минсельхоз края выделил специальную системную в помощь для пчеловодов, а пчеловоды не регистрируются в приложении. Кооператив пытается вести работу с ними, но пока только 15-17 пчеловодов там зарегистрировались, около 500 фермерских предприятий. Поэтому да, пчелы все еще гибнут", - подчеркнул Богуславский.

По мнению эксперта, дело также и в фермерах, которые обрабатывают поля ядохимикатами первого и второго классов опасности, запрещенными в других странах мира. В 2019 году в отдельных хозяйствах края провели эксперимент и обрабатывали поля биологическими препаратами, что показало свою эффективность: пчелы не погибли, а фермеры получили больший урожай из-за постоянного опыления их растений насекомыми.

По мнению Богуславского, вопрос запрета использования опасных ядохимикатов необходимо решать на законодательном уровне. Проблема заключается в том, что биологические препараты гораздо дороже.