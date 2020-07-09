Студенты АлтГПУ помогают сельским школам Алтая организовывать спортивно-оздоровительную деятельность школьников на каникулах

Новости компаний 09.07.2020 16:35 161

АлтГПУ запустил социально-значимый проект «Сельский тренер», направленный на организацию полноценного каникулярного отдыха детей. Студенты ИФКиС, обучающиеся по программам педагогического бакалавриата и педагогической магистратуры, отправились в районы края с авторскими проектами по организации работы пришкольных спортивно-оздоровительных площадок.

География проекта охватила 11 районов: Алтайский, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Кытмановский, Локтевский, Родинский, Смоленский, Троицкий и Шипуновский. Таким образом, 12 сельских школ, которые испытывают дефицит педагогических кадров, на время каникул получили ощутимую помощь в организации полноценного и безопасного летнего отдыха детей.

Для участия в проекте каждый из его участников должен был разработать индивидуальную программу спортивно-оздоровительных занятий исходя из возрастных особенностей детей, материально-технической базы школы и календарно-тематического планирования площадки. Благодаря полученным в вузе профессиональным навыкам и компетенциям студенты педуниверситета включили в летний отдых детей полноценные занятия по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), многоборью, а также спортивные развлечения (различные эстафеты).

Денис Дружинин работает в Ельцовской средней образовательной школе Шипуновского района (филиал МКОУ «Тугозвонская СОШ им. А.Н. Лаврова»). Для своих подопечных он проводит классическую разминку, чтобы подготовить организм к физической нагрузке, а затем подвижные игры, которые вызывают у школьников интерес к занятию спортом, развивают внимание, логическое мышление, скорость, реакцию (например, охотники и утки). Его программа рассчитана на детей в возрасте 10-12 лет. С этой же возрастной группой будет работать и Карина Басаргина. Студентка разработала для школьников Быстроистокской ОСШ программу, нацеленную на развитие у детей навыков волейбола.

«Я сама занимаюсь волейболом уже 10 лет, и хотела бы поделиться своими навыками игры со школьниками», - рассказала Карина.

Также волейболом будут заниматься ученики Змеиногорской СОШ под руководством Евгении Егоровой. Её курс занятий для 8-9- классников начнется в начале августа.После окончания проекта его результаты будут зачитываться студентам-тренерам в качестве отчетности по производственной (педагогической) практике, предусмотренной учебным планом. Также участники «Сельского тренера» будут представлены на назначение стипендии имени первого ректора БУИ А.П. Щекотинского.