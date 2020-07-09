Ходить и предупреждать: какие меры алтайские власти намерены ввести после скачка распространения коронавируса

Новости 09.07.2020 15:45 1068

Губернатор Виктор Томенко на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, которая прошла сегодня 9 июня, обозначил, что власти вынуждены принимать дополнительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Он сказал, что необходимо вернуться к формированию межведомственных рабочих мобильных групп, подчеркнув, что этот метод неплохо работал на раннем этапе распространения инфекции в регионе.

«Это формирование межведомственных рабочих мобильных групп, которые в состоянии ходить и предупреждать, проверять те места, которые могут быть источниками распространения инфекции. Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение», - приводит слова Виктора Томенко официальный сайт региона.

При этом показатели официальной статистики по коронавирусу в Алтайском крае серьезно выросли в последние несколько дней. Алтайский край находится в списке лидеров среди регионов России по нескольким показателям.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов отметил, что регион зашел в достаточно серьезный эпидпроцесс.

«Тяжесть заболевания усугубилась - мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения», - отметил министр.

Он также напомнил, что на этой неделе край вынужден был развернуть дополнительно 246 коек. Из них по 20 коек работают в Тальменском и Михайловском районах. Принято решение открыть в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения еще один дополнительный госпиталь.

При этом, по мнению министра, в регионе наблюдается массовое пренебрежение к элементарным санитарным нормам.

«Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках - люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции. Все это привело, на наш взгляд, к массовому распространению сначала в густонаселенных пунктах (городах Барнауле, Рубцовске), а затем и в районах края. Усиление мер необходимо, их надо реально исполнять, а не отчитываться на бумаге», - подчеркнул Попов.

Впрочем, пока не известно, насколько эффективными окажутся «новые» усиленные меры, предложенные алтайскими властями. При этом известно, что в части территорий СФО сделан упор на ответственность на нарушение норм, прописанных в региональных «антикоронавирусных» документах.