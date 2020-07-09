Дом на селе должен стать комфортнее и современнее

Новости компаний 09.07.2020 15:00 190

В 2020 году в России начала действовать государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В марте 2020 года было подписано соглашение о совместных действиях по вопросам улучшения жилищных условий сельских жителей между Алтайским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" и компанией "Газпром Газораспределение Барнаул" в рамках реализации этой программы. По соглашению Банк предоставляет льготный потребительский кредит на покупку и монтаж оборудования для газификации сельских домовладений.

О ходе реализации Соглашения в рамках госпрограммы мы поговорили с заместителем генерального директора по экономике и финансам компании "Газпром Газораспределение Барнаул" Алексеем Алексеенко и управляющим дополнительным офисом Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» в Барнауле Юрием Ревединским:

- Алексей Геннадьевич, подскажите, какие именно услуги можно получить под Потребительский кредит с государственной поддержкой для жителей села с льготной процентной ставкой на благоустройство домовладений от Россельхозбанка? Какие населенные пункты будут газифицироваться в ближайшее время?

- Наша компания в Алтайском крае работает 21 год, и предложение Россельхозбанка создать более доступные условия для газификации на селе за все это время можно считать уникальным. Потребительский кредит под минимально возможную сегодня процентную ставку на покупку и монтаж газового оборудования – это инвестиция в более теплое и светлое будущее. На предусмотренную сумму можно купить, установить внутридомовое газовое оборудование и произвести строительно-монтажные работы внутри границ земельного участка. Выбрать оборудование и подать заявку можно дистанционно, через сайт.

Сейчас в Алтайском крае природный газ есть в 81 населенном пункте. В текущем году планируется проведение газа в селах Красный Яр и Шульгинка Советского района, в селах Смоленское, Точильное и поселке Кировский Смоленского района, а также в поселках Октябрьский и Гордеевский Троицкого района.

Продолжается строительство газопровода в Косихинском районе, что позволит подключиться к газу жителям сел Малахово и Логовое, а также поселков Пустынь и Украинского.

- Юрий Григорьевич, что предлагает Банк? Каковы условия кредитования по этому направлению?

- АО «Россельхозбанк», созданный 20 лет назад для обслуживания агропромышленного комплекса России, сегодня является ключевым кредитором АПК. В начале года в России стартовала новая федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках которой государство субсидирует часть процентной ставки Банка.

Потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладений» предусматривает льготную процентную ставку от 3% годовых. Комиссии по кредиту отсутствуют. Залог и поручители не нужны. Есть возможность подтверждения дохода по форме банка, выбора схемы и досрочного погашения без каких-либо ограничений. Сумма кредита варьируется от 30 до 250 тысяч рублей и предоставляется на срок до 5 лет. Если возникли вопросы – можно обратиться в любой офис банка за разъяснением или задать их по телефону. Кредит целевой и предусматривает приобретение и монтаж по договору подряда, заключенному с подрядной организацией, оборудования для обеспечения, централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения (в том числе на оплату услуг подрядной организации по бурению водозаборных скважин), водоотведения, отопления, а в газифицированных районах также газоснабжения жилых домов, расположенных на сельских территориях. Кроме этого сюда включен и ремонт жилых домов по договорам подряда, заключенным с подрядными организациями.

Сроки рассмотрения заявки на кредит и принятия решения по данной заявке в пределах 3 рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов.