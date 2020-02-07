Бывший вице-мэр Барнаула получил пять лет за взятку в особо крупном размере

Новости 09.07.2020 14:15 244

Бывший вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, передаёт пресс-служба алтайского следкома.

С января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от фирмы, занимающейся транспортировкой сточных вод на территории Барнаула, взятку наличными на общую сумму 1,3 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство, выражающееся в предоставлении предприятию различных преференций.

В ходе предварительного следствия Алексеенко признал вину в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,3 млн рублей.

Также утром сообщалось о том, что перед судом по обвинению во взяточничестве предстанет экс-замглавы алтайского Минздрава Елена Кравец.