Бывший вице-мэр Барнаула получил пять лет за взятку в особо крупном размере

Бывший вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, передаёт пресс-служба алтайского следкома.
С января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от фирмы, занимающейся транспортировкой сточных вод на территории Барнаула, взятку наличными на общую сумму 1,3 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство, выражающееся в предоставлении предприятию различных преференций.
В ходе предварительного следствия Алексеенко признал вину в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 1,3 млн рублей.
В Барнауле прошло первое заседание по делу экс-замглавы мэрии Барнаула Александра Алексеенко