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Обгоняем всю Россию. В Алтайском крае выявили более 200 инфицированных за сутки

Новости
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По данным  оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 224 инфицированных.  Основная масса приходится на Барнаул (94 человека), Рубцовск (26), Бийск (22 человека).  Продолжается также массовое выявление случаев коронавируса в ряде районов края:  Михайловский - 13, Тальменский – 12, Локтевский – 10.  В Новоалтайске подтверждено 6 новых случаев,  Славгороде. Первомайском. Бурлинском районах – по 4 человека.  По 3 случая выявлено в Павловском, Топчихинский и Ребрихинском районах, по два  инфицированных обнаружили в Камне на Оби и Каменском районе, а также  Крутихинском, Поспелихинском и Баевском районах.  По одному инфицированному  прибавилось в Заринске, Алейском, Залесовском, Егорьевском, Ключевском, Кулундинском, Немецком- национальном, Солонешенском,  Тюменцевском, Усть-Пристанском районах.  

Общее количество инфицированных в крае за весь период перевалило отметку в 5 тысяч и составляет 5121, при этом по данным оперштаба выписаны по выздоровлению - 3567, на сегодняшний день продолжают лечение  - 1437 человек.  В 2818 случаях отмечено  бессимптомное течение. У 1580 – в форме ОРВИ, у 723 – в форме внебольничной пневмонии.

В госпиталях края 91  тяжелобольной пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 29 больных.

За сутки скончалось 4 человека: 1 - от COVID-19, 3 отнесены к иным причинам смерти. Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, в 64 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 9 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2127 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 33150 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 225522 человека.

По данным федерального сайта стопкоронавирус, динамика прироста количества инфицированных  в Алтайском крае – одна из самых высоких.  По последним данным  динамику прироста более 220 человек в сутки показывают  всего 6 российских регионов. Это Москва, Санкт-Петербург,  Свердловская область, Ханты-мансийский АО и две территории Сибири: Иркутская область и Алтайский край.  

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (8)

1000

галина

почему никто не помогает краю ликвидировать очаг заболевания, не выезжают дополнительные силы медиков. как в Италию или Казахстан

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Гость
галина,
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гость
галина, мы действительно не Италия. Там такииим оборудованием все обрабатывали, госпитали, дома престарелых, а у нас на проспекты с детского водяного пистолетика побрызгали(
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Вячеслав
галина, так масочный режим всем пофиг, чего же ждать
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алексей

да нахер мы кому нужны...

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юрий
Семья губернатора живёт в Москве. Для него и его друзей сюда залетевших мы местные шалупонь. Зачем о нас заботится. Показуху сделал и ладно.
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михаилполнейший бардак,надо разбираться в прф. пригодности минздрава

помоему полнейший бардак на

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Гость

Пока по улицам ходят чудаки, верящие в "заговор и обычный грипп", которые принципиально не соблюдает мер защиты, количество больных будет расти неуклонно. В результате, будет обратный эффект, - лета не будет ( в плане отдыха) , а число умерших увеличиваться. Останется только ждать вакцины, от которой другая часть чудаков откажеться "из прЫнципа" - и здесь результат будет прогнозируемый, зараза из за них будет гулять до глубокой осени.

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