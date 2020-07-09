Обгоняем всю Россию. В Алтайском крае выявили более 200 инфицированных за сутки

Новости 09.07.2020 12:50 1777

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 224 инфицированных. Основная масса приходится на Барнаул (94 человека), Рубцовск (26), Бийск (22 человека). Продолжается также массовое выявление случаев коронавируса в ряде районов края: Михайловский - 13, Тальменский – 12, Локтевский – 10. В Новоалтайске подтверждено 6 новых случаев, Славгороде. Первомайском. Бурлинском районах – по 4 человека. По 3 случая выявлено в Павловском, Топчихинский и Ребрихинском районах, по два инфицированных обнаружили в Камне на Оби и Каменском районе, а также Крутихинском, Поспелихинском и Баевском районах. По одному инфицированному прибавилось в Заринске, Алейском, Залесовском, Егорьевском, Ключевском, Кулундинском, Немецком- национальном, Солонешенском, Тюменцевском, Усть-Пристанском районах.

Общее количество инфицированных в крае за весь период перевалило отметку в 5 тысяч и составляет 5121, при этом по данным оперштаба выписаны по выздоровлению - 3567, на сегодняшний день продолжают лечение - 1437 человек. В 2818 случаях отмечено бессимптомное течение. У 1580 – в форме ОРВИ, у 723 – в форме внебольничной пневмонии.

В госпиталях края 91 тяжелобольной пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 29 больных.

За сутки скончалось 4 человека: 1 - от COVID-19, 3 отнесены к иным причинам смерти. Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, в 64 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 9 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2127 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 33150 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 225522 человека.

По данным федерального сайта стопкоронавирус, динамика прироста количества инфицированных в Алтайском крае – одна из самых высоких. По последним данным динамику прироста более 220 человек в сутки показывают всего 6 российских регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-мансийский АО и две территории Сибири: Иркутская область и Алтайский край.