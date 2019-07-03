Сколько квартир для сирот закупается в Алтайском крае?

Новости 09.07.2020 13:05 809

На сайте госзакупок в последнее время появились десятки тендеров на покупку квартир детям-сиротам в Алтайском крае. Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе регионального Минстроя, в 2020 году ведомство намерено закупить не менее 369 квартир на сумму 512 млн рублей.

По данным министерства, в настоящий момент на сайте госзакупок размещены тендеры на 56 квартир. Уже заключены контракты на 147 квартир, оплачено 15 контрактов от 2018 года. Всего в этом году для алтайских сирот планируется закупить, как минимум, 369 квартир. Возможно, это число окажется больше.

На 1 июля в очереди на получение жилья стоит 7592 человека, из них 5650 – старше 18-ти лет.

Обеспечение сирот жильём – застарелая проблема, причём, не только для Алтайского края. Так, в 2019 году на прямую линию с президентом со всей России поступило около трёх тысяч обращений по предоставлению жилья детям-сиротам. Около 60% из них заявили, что отстаивать свои права им пришлось в суде. Почти у половины уже есть собственные дети.

В 2019 году в Госдуму РФ внесён законопроект, предлагающий сиротам старше 25 лет не закупать квартиры, а выдавать жилищные сертификаты на сумму около 1,5 млн рублей. Алтайское краевое законодательное собрание поддержало законопроект. Однако его рассмотрение пока откладывается.

Счетная плата отмечала отсутствие единой продуманной политики в данном вопросе и рекомендовала правительству создать уполномоченный орган, который будет отвечать за предоставление жилья сиротам.