«Динамо» получило лицензию от ПФЛ и отпустило нескольких ветеранов

Новости 09.07.2020 11:20 376

Минувший сезон барнаульский футбольный клуб завершил на пятом месте в зоне «Восток» первенства ПФЛ. На будущий год такой группы не будет. Руководство лиги уже объявило о том, что восточная зона будет упразднена, а всех участников распределят в другие группы. В какой из них окажется барнаульское «Динамо» – пока неизвестно. Хотя эксперты проекта «Спортивные онлайн ставки», считают, что барнаульцы будут выступать в зоне «Урал-Приволжье».

Что точно известно, «Динамо» успешно завершило процедуру лицензирования на новый сезон. В ПФЛ подтвердили это и допустили барнаульский клуб до нового розыгрыша первенства второй лиги. Ориентировочно сезон стартует в начале августа, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Тем временем, барнаульская команда под руководством Александра Суровцева начала тренировочный процесс еще в июне, чтобы побольше поработать с командой, которая из-за пандемии провела почти три месяца в режиме самоизоляции. В июле к обычным тренировкам были добавлены занятия по вечерам, а также кроссы по лесу.

В июне состав команды, тренерский штаб и персонал клуба сдали тест на коронавирус и получили отрицательные результаты. Тренировки «Динамо» проходят на базе команды в нагорной части Барнауле. Еще в июне руководство клуба договорилось о новых контрактах с футболистами. Подписи под соглашением поставили девятнадцать игроков, в числе которых оказались и несколько воспитанников собственный школы «Динамо».

Что касается новичков, то состав барнаульцев пополнил защитник Ярослав Гусев, который является воспитанником спортивной школы «Алтай». Соглашение с «Динамо» стало его первым профессиональным контрактом. Если установить мобильное приложение Бетсити, которое можно скачать по ссылке, то станут известны коэффициенты на результат барнаульцев в новом сезоне. Из-за перехода в новую зону «Динамо» предстоит проводить больше матчей и играть с большим числом соперников. Поэтому летом «Динамо» планирует усилить состав своей команды.

Также стоит отметить, что барнаульский клуб может покинуть Евгений Кузнецов. Он сейчас проходит сборы с омским «Иртышом», после чего может остаться в этой команде. Также пока Игорь Абрамов и Никита Шибаев не приняли окончательного решения о продлении соглашений с «Динамо».

Помимо этого, «Динамо» уже рассталось с несколькими игроками. Форвард Максим Аксенов провел одиннадцать матчей и забил один мяч в прошлом сезоне, а летом принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Хавбек Денис Ямщиков отправился в армию – на его счету один забитый мяч в семи матчах. Также из барнаульского клуба ушел полузащитник Денис Покроев, который решил начать тренерскую карьеру и стал работать с детьми.