Глава комитета по предпринимательству Барнаула Пугач ушел на пенсию

Новости 09.07.2020 11:36 505

Глава комитета по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач ушле на пенсию. Обязанности руководителя исполняет заместитель Наталья Чмерева. Об этом «Политсибру» сообщили источник в мэрии.

Эту должность Пугач занимал с августа 2012 года. Кстати, в четверг, 9 июля, ему исполняется 68 лет. Он родился в Омской области, в 1975 года переехал в Барнаул, где стал работать врачом по коммунальной гигиене санэпидстанции Центрального района. К 1998 году «дослужился» до должности Главного государственного санитарного врача по Барнаулу. С 2005 года работает в органах местного самоуправления города: начинал замглавы администрации Железнодорожного района.

Сейчас обязанности главы комитета исполняет зампредседателя комитета, начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева.