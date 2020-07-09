О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Глава комитета по предпринимательству Барнаула Пугач ушел на пенсию

Новости
505
2

Глава комитета по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач ушле на пенсию. Обязанности руководителя исполняет заместитель Наталья Чмерева. Об этом «Политсибру» сообщили источник в мэрии.

Эту должность Пугач занимал с августа 2012 года. Кстати, в четверг, 9 июля, ему исполняется 68 лет. Он родился в Омской области, в 1975 года переехал в Барнаул, где стал работать врачом по коммунальной гигиене санэпидстанции Центрального района. К 1998 году «дослужился» до должности Главного государственного санитарного врача по Барнаулу. С 2005 года работает в органах местного самоуправления города: начинал замглавы администрации Железнодорожного района. 

Сейчас обязанности главы комитета исполняет зампредседателя комитета, начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева.

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#назначение #оставка #Новости Барнаул
Комментарии (2)

1000

Гость

ушле на пенсию - Опечатка!!!

Ответить
Гость

начинал замглавы - Опечатка!!!

Ответить