Кому по 15%: для кого в Алтайском крае вырастет НДФЛ?

Новости 09.07.2020 10:40 973

С нового года для россиян, чей доход превышает 5 млн в год начнет действовать повышенная ставка НДФЛ. Об этом в своем послании в июне сообщил Владимир Путин. Процент людей с таким доходом в стране не очень большой, в основном это бизнесмены, топ-менеджеры, говорят эксперты. «Политсибру» проанализировал, кто в Алтайском крае будет платить больше.

Кто будет платить больше?

С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить НДФЛ по ставке 15%. Такой доход соответствует месячной зарплате 416,7 тыс. руб. «Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год», — уточнил в своем послании президент. Это даст бюджету порядка 60 млрд рублей, оценил Путин.

Дополнительные средства будут «окрашены» и целевым образом направлены на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих россиян, что составляет около 500 тыс. человек, а свыше 5 млн руб. — еще меньше. Судя по данным из открытых источников, под повышенный налог попадают некоторые депутаты, а также крупные чиновники.

По данным за 2019 год, доход 12 депутатов Алтайского Закосбрания превысил рубеж в 5 млн рублей. В списке почти все члены фракции ЕР и только один представитель из ЛДПР:

- Дмитрий Аганов (ЕР) 37 791 396

- Алексей Найден (ЕР) 20 281 982

- Николай Бушков (ЕР) 18 010 817

- Алексей Кривенко (ЕР) 14 051 284

- Юрий Матвейко (ЕР) 13 026 809

- Анатолий Вытоптов (ЕР) 12 573 666

- Сергей Приб (ЕР) 11 625 045

- Юрий Кайро (ЕР) 10 915 520

- Вадим Смагин (ЕР) 8 222 590

- Николай Данилин (ЕР) 6 884 516

- Владимир Семенов (ЛДПР) 5 563 799

- Владимир Устинов (ЕР) 5 168 915

Под изменения попадают и часть депутатов Государственной думы от Алтайского края. Свежих данных об их доходах пока нет, однако ориентируясь на 2018 год, пять из них задекларировали доход меньше 5 млн рублей.

Также пока нет данных за 2019 год по доходам губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В 2018 году он составил 5,5 млн рублей.

Вперед к прогрессивному налогу

Предложенные изменения можно считать аккуратным, но четким шагом к прогрессивной шкале налогооблажения, считают эксперты.

«Это ответ на возрастающий запрос победневшего за последние годы общества на социальную справедливость, шаг навстречу левым силам», — прокомментировал РБК политолог Александр Пожалов. Высокие зарплаты топ-менеджмента госкорпораций раздражают основную массу жителей России, и это решение адресовано именно им, отметил политолог Дмитрий Фетисов.

Изменение шкалы НДФЛ для обеспеченных россиян обусловлено скорее общественным запросом на социальную справедливость, а не фискальными соображениями (60 млрд руб. — слишком маленькая сумма в масштабах бюджета), говорилось ранее в комментарии рейтингового агентства НКР.

Повышение подоходного налога затронет незначительную долю россиян, но имеет большой потенциал расширения в будущем, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Как и с налогом на депозиты, вероятно, отрабатываются механизмы для запуска полноценного прогрессивного налога», — цитирует экономиста РБК. После «тренировки» на небольшой группе налогоплательщиков через год-полтора возможно повышение ставки НДФЛ и снижение планки доходов, ожидает Табах.

Напомним также, что в марте во время обращения по поводу коронавируса Путин объявил о введении налога на доходы по вкладам и ценным бумагам. Налог 13% будут платить те граждане, чей общий объем вкладов превышает 1 млн руб.

По данным налоговой службы, в 2018 году официально задекларировали свои доходы три рублевых миллиардера, также в регионе проживает 5,4 тысячи человек с доходом свыше миллиона рублей.