Сенатор Белоусов выступил на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Новости 09.07.2020 9:30 420

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в 58 сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

В ходе работы были признаны полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, делегированных в Парламентское, кроме того, утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий. Один из главных вопросов в повестке сессии – рассмотрение хода выполнения Плана мероприятий Союзного государства на 2019 – 2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Для народов Беларуси и России День Победы был и остаётся святой датой в истории. 2020 год проходит под знаком 75-й годовщины Великой Победы и мы с нашими коллегами едины в том, насколько важно защитить правду о Победе. Беларусь – преемница лучших патриотических традиций, существовавших в Советском Союзе, одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где так же, как и у нас свято чтут память о Великой Победе. Великая Отечественная война прочно нас объединяет, и мы просто обязаны продолжать уверенно выстраивать наши отношения на прочном фундаменте, который был заложен нашими отцами, дедами и прадедами, передавая из поколения в поколение сведения о былых трагических событиях", - заявил Сергей Белоусов.

Сенатор рассказал, что план содержит ряд взаимосвязанных акций и мероприятий, направленных на приобщение подрастающего поколения к важнейшим духовно-нравственным и культурно-историческим ценностям, увековечивание исторической памяти о подвигах наших народов и, в целом, его реализация проходит успешно, конечно, с учетом корректировок, которые вносит жизнь и, в частности, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках реализации плана мероприятий перед Парламентским Собранием стояла задача как раз скоординировать эти шаги и реализовать все задуманное.

Также, в рамках сессии, парламентарии обсудили ряд бюджетных вопросов, касающихся внесения изменений и дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2019»