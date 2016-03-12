Рви меха! Зачем алтайский Минобр закупает баяны по 800 тысяч рублей?

Новости 09.07.2020 8:30 990

Министерство образования и науки Алтайского края разместило тендер на поставку двух аккордеонов и двух баянов. За каждый баян министерство готово заплатить 800 тысяч рублей, за каждый аккордеон – 750 тысяч.

Музыкальные инструменты приобретаются для центра выявления и поддержки одаренных детей. В марте 2020 года пресс-служба алтайского кабмина сообщала, что региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Талант22» откроется в сентябре. На его создание выделено 336 миллионов рублей, в том числе, более трех миллионов - из краевого бюджета. Деятельность центра организуют по трем направлениям: «Наука», «Искусство», «Спорт», а также обеспечат реализацию дополнительных образовательных программ для одарённых школьников.

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Не слишком ли дорого?

В начале апреля «Политсибру» писал о выделении музыкальным школам Алтайского края средств на покупку музыкальных инструментов по нацпроекту «Культура». Глава регионального Минкульта Елена Безрукова рассказала, что каждой музыкальной школе выделяется 4,4 млн рублей, большая часть которых пойдёт на приобретение музыкальных инструментов. В списке фигурируют: фортепиано, струнные, смычковые, щипковые инструменты, а также баяны и аккордеоны. При этом министр культуры подчеркнула, что такое оборудование местным школам «давно и не снилось».

Поэтому, на первый взгляд покупка нескольких гармоник по цене комплекта инструментов для целой музыкальной школы может показаться не вполне оправданной. Но это – только на первый взгляд. Стоит отметить, что одарённый ребёнок наверняка будет участвовать в различных (возможно даже – международных) конкурсах, на «большом звуке», в котором хорошо слышны все огрехи звучания инструментов. Соответственно, гармоники для таких целей должны приобретаться высокого качества. Техническое задание подтверждает это предположение.

Какими должны быть гармоники для одарённых?

Согласно техническому заданию, каждый аккордеон должен иметь не менее 41 клавиши («детский» размер), четырёх голосов (основной – кларнет) и 15 регистров. Механика требуется кусковая, с ручной подготовкой всех рамок аккорда и ручной же наклёпкой индивидуально подобранных голосов. Ручной работы должны быть и резонаторы, с проклеенными простенками и индивидуально подобранной под голосовую часть камерой. Материал корпуса: канадская ольха, бук или клён.

Баяны требуются 4-5-голосные, с резонаторами из резонансной ели, бука или трёхцветкового клёна. Материал корпуса: ель, бук, или орех. У баяна также должно быть 15 регистров, дюралюминиевые рычаги и клапан, а также бесшумные соединения и регулировки тяги.

Всё своё

В 2019 году занимавший тогда пост министра культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что по нацпроекту «Культура» регионам должны были выделяться средства на закупку инструментов у российских производителей. Впоследствии выяснилось, что речь шла лишь о фортепиано – таким образом планировалось возродить отечественное производство этих инструментов.

Тем любопытнее тот факт, что в закупке установлено ограничение, запрещающее поставку импортных инструментов на основании постановления правительства РФ от 30 мая текущего года «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Впрочем, российским производителям баянов вряд ли стоит опасаться иностранных конкурентов. Вряд ли русский народный инструмент где-то за рубежом сделают лучше, чем на его родине. Это если таковые производства за границей вообще существуют.