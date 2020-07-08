Все вопросы к предпринимателям: алтайский Роспотребнадзор прокомментировал нарушения губернаторского антикоронавирусного указа

Новости 08.07.2020 18:20 724

На прошедшей 8 июля пресс-конференции замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина прокомментировала многочисленные нарушения указа Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который содержит ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

В частности, журналисты отметили, что в общественном транспорте люди ездят без масок, а у открытых недавно летних веранд при кафе столики находятся гораздо ближе, чем это разрешено документом. Дистанция между ними должна составлять не менее 1,5 метров, но по факту это требование не соблюдается.

Ульяна Калинина заявила, что в данном случае с вопросами нужно обращаться непосредственно к предпринимателям.

«Нужно спросить предпринимателей, почему эти требования не выполняются, потому что все они были озвучены. Они размещались на сайтах федерального и регионального Роспотребнадзора. Эти требования были направлены также в адрес управления по предпринимательству и рыночной инфраструктуры», - пояснила она.

С прошлой недели, учитывая рост заболеваемости, управлением Роспотребнадзора усилены мониторинговые мероприятия по различным объектам. При выявлении нарушений будут приниматься меры, - проанонсировала чиновница. По ее словам, эти меры будут приниматься в отношении продавцов, кондукторов – тех лиц, которые выполняют свои профессиональные обязанности. При этом полиция будет «применять меры» в отношении граждан.

Однако при этом плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса (таких как базы и дома отдыха) нет. «Объекты малого бизнеса исключены из плана проверок», - пояснила она.

«Также нужно говорить о презумпции добросовестности предпринимателей. Ведь для того, чтобы они имели возможность продолжать свою деятельность, они должны соблюдать все условия», - рассказала она.

Однако есть одно условие, при котором Роспотребнадзор все же будет реагировать на нарушения – это жалобы граждан или сообщения в прессе. В этом случае ведомством будут проводиться проверки по согласованию с прокуратурой.