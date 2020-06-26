Коронавирусом заразился очередной спикер сибирского парламента

Новости 08.07.2020 17:40 853

Спикер парламента Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные пресс-службы краевого заксобрания.

«Вчера вечером господин Свиридов получил положительный результат теста. Сейчас он находится на самоизоляции, работает дистанционно. В мероприятиях участвует в режиме видеоконференции. Чувствует себя нормально», — приводится сообщение пресс-службы.

Анализы остальных депутатов показали отрицательный результат. Парламент продолжает работать в обычном режиме. 9 июля состоится ранее запланированная сессия.

В начале июля коронавирусом заразился также председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин. До 13 июля на территории здания парламента будет действовать карантин. Возникало подозрение на коронавирус и у спикера Алтайского краевого законодательного собрания Александра Романенко, однако тесты оказались отрицательными.