В доме-интернате для престарелых в Алтайском крае выявили 19 человек с коронавирусом

Новости 08.07.2020 16:30 871

В ребрихинском доме-интернате для престарелых зафиксирована вспышка коронавируса. По информации замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, коронавирус был обнаружен у сотрудников, которые заступили на 14-дневную вахту. Она рассказала об этом на традиционной пресс-конференции онлайн.

Коронавирус был выявлен у 10 проживающих и 9 сотрудников, однако как отметила Калинина, сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, вспышки коронавируса были зафиксированы в нескольких районах Алтайского края. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова. В территориях были вынуждены открыть ковидные госпитали для лечения пациентов легкой степени тяжести. В частности это произошло в Тальменском и Михайловском районах.