В доме-интернате для престарелых в Алтайском крае выявили 19 человек с коронавирусом

В ребрихинском доме-интернате для престарелых зафиксирована вспышка коронавируса. По информации замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, коронавирус был обнаружен у сотрудников, которые заступили на 14-дневную вахту. Она рассказала об этом на традиционной пресс-конференции онлайн.
Коронавирус был выявлен у 10 проживающих и 9 сотрудников, однако как отметила Калинина, сейчас ситуация находится под контролем.
Напомним, вспышки коронавируса были зафиксированы в нескольких районах Алтайского края. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова. В территориях были вынуждены открыть ковидные госпитали для лечения пациентов легкой степени тяжести. В частности это произошло в Тальменском и Михайловском районах.
В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях