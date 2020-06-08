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В доме-интернате для престарелых в Алтайском крае выявили 19 человек с коронавирусом

Новости
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В ребрихинском доме-интернате для престарелых зафиксирована вспышка коронавируса. По информации замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, коронавирус был обнаружен у сотрудников, которые заступили на 14-дневную вахту. Она рассказала об этом на традиционной пресс-конференции онлайн. 

Коронавирус был выявлен у 10 проживающих и 9 сотрудников, однако как отметила Калинина, сейчас ситуация находится под контролем.

Напомним, вспышки коронавируса были зафиксированы в нескольких районах Алтайского края. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова. В территориях  были вынуждены открыть ковидные госпитали для лечения пациентов легкой степени тяжести. В частности это произошло в Тальменском и Михайловском районах.

В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

Новости

В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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