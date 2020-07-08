Сибирский полпред встревожен ростом летальности в округе

Новости 08.07.2020 17:05 719

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 8 июля обсудил с губернаторами борьбу с распространением коронавируса в Сибири. Об этом сообщает его пресс-служба.

«В туристических регионах – Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской области снимаются запреты на бронирование и размещение на турбазах. На этом фоне отмечаются факты невыполнения требований Роспотребнадзора», - отметил полпред.

Замглавы алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина на пресс-конференции 8 июля заявила, что в Алтайском крае выросла доля заболевших в возрасте 18-29 лет. Чиновница отметила, что они посещают летние кафе, веранды, участвуют в запрещённых массовых мероприятиях и отдыхают на пляжах (тоже вопреки запрету). По словам Калининой, в отдельные дни растёт доля заражённых старшего возраста – за счёт дачников, развозящих по городам сельхозпродукцию.

Летальность от коронавируса в Сибири растёт

По словам Сергея Меняйло, особую тревогу вызывает рост летальности в регионах округа. Кроме того, увеличивается доля «тяжёлых» больных.

Что касается летальности за период с начала пандемии, то по данным сайта coronavirus-monitor, по этому показателю Алтайский край (1%) входит в тройку антилидеров Сибири, наряду с Новосибирской областью (1,79%) и Красноярским краем (1,75%). В остальных регионах летальные случаи составляют менее 1% от количества заболевших.

При этом, по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Алтайском крае за неделю с 1 по 7 июля выздоровело 72% заразившихся (на 494 человека больше, чем неделей ранее). Всего в регионе с начала эпидемии выздоровело 3 383 из 4 709 человек. По итогам недели край занял вторую строчку рейтинга регионов Сибири с наибольшей долей выздоровевших от COVID-19, уступив лидерство Республике Хакасия (73%).

На утро 8 июля в Сибири насчитывалось 48,6 тысячи заражённых. В том числе, 1000 прибавилась за последние сутки.