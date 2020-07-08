Хватит ли Алтайскому краю коек для лечения ковидных пациентов?

Новости 08.07.2020 16:00 887

Причины резкого роста коронавируса в регионе прокомментаировали министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции онлайн 8 июля.

Почему растет количество случаев коронавируса в Алтайском крае?

По словам Калининой, в настоящее время невозможно выявить источник инфицирования у порядка 40% пациентов с подтвержденным коронавирусом, что свидетельствует о масштабном распространении вируса в регионе. Также отмечается постепенный прирост доли заболевших 18-29 лет.

«Это та группа населения, которая ведет активный образ жизни, посещают летние кафе, веранды, участвуют в массовых мероприятиях, которые на сегодняшний день не разрешены, отдыхают на пляжах, которые не должны в настоящий момент функционировать», - заявила Ульяна Калинина.

При этом не снижается отдельный вес в группе старшего возраста. В отдельные дни он даже растет, что, по мнению специалистов регионального Роспотребнадзора, связано с «миграцией дачников в города для того, чтобы реализовать свою сельхозпродукцию».

«Контингенты определены, причины роста заболеваемости ясны», - резюмировала Калинина.

Дмитрий Попов добавил, что в настоящее время только порядка 30-40% пациентов с выявленным коронавирусом переносят инфекцию бессимптомно. Все остальные – те, кто обратился за медицинской помощью с характерными для заболевания симптомами.

«Ситуация усугубляется клиническими тяжелыми пневмониями, которые усугубляются в виде разных симптомов. Поэтому говорить о вспышечном харакетере заболевания нельзя. Мы говорим о массовом распространении инфекции в первую очередь в Барнауле», - пояснил Дмитрий Попов.

Какие больницы Алтайского края находятся в резерве для возможного открытия ковидного госпиталя?

В этой связи возникает закономерный вопрос. Хватит ли региону в целом и краевому центру в частности коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, а также аппаратуры для искусственной вентиляции легких?

По словам Попова, в регионе и крае сформирован резерв медицинских организаций на случай ухудшения ситуации. По Барнаулу, где мы видим наибольший рост, мы переформатировали работу уже с3уществующих ковидных госпиталей, пересмотрели порядок госпитализации, взаимодействия с поликлиниками краевого центра.

«Резерв по Барнаулу у нас имеется, мы его не снимали. Это федеральный центр травматологии и ортопедии. В случае ухудшения ситуации, мы будем рассматривать вопрос привлечения учреждения к лечению ковидных пациентов», - пояснил министр.

По словам чиновника, на сегодня 21 человек находится на искусственной вентиляции легких. Изначально мы готовили 417 мест, оборудованных ИВЛ, поэтому здесь никакого дефицита не предвидится.

При этом, как пояснил министр, если рассматривать количество коек в разрезе лечения ковидных пациентов, то имеется люфт порядка 70% по свободным койкам. Однако на эти же места госпитализируют пациентов с вирусными пневмониями, у которых лабораторно не подтверждено наличие коронавируса, однако имеется клиническая картина заболевания. Таким образом, свободных коек остается чуть более 30%.

Не дожидаясь двукратного отрицательного теста

А ряд медицинских учреждений вынужден выписывать пациентов не дожидаясь двукратного подтверждения отсутствия коронавируса – то есть после первого отрицательного теста.

Попов подтвердил, что такие случаи в регионе имеются. Пациентов переводят на амбулаторное ведение после первого отрицательного теста. При этом материалы для повторного тестирования у них по-прежнему забираются.