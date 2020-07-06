«Петиция против коронавируса не сработает»: глава алтайского Минспорта назвал условия открытия фитнес-клубов

Новости 08.07.2020 15:45 856

В начале июля в Алтайском крае была создана петиция на имя губернатора Виктора Томенко, с просьбой открыть фитнес-клубы, простаивающие уже 3,5 месяца. Авторы отмечают, что в большинстве регионов их работу давно разрешили. Глава алтайского Минспорта Алексей Перфильев прокомментировал данное обращение в своём Instagram.

По его словам, эпидситуация в регионе ухудшается: было по 70 новых случаев, а стало – аж по 170. Было 80% бессимптомных, стало – 70% с симптомами и тяжёлой формой. Уже почти пять тысяч случаев заражения, 47 смертей. Больше половины коечного фонда занято.

«Мы не туда идём. Должны были (по статистике) – с горки, а идём – в горку, да ещё и ускоряясь. Вывод простой: петиция против коронавируса не сработает, а вот маска, выполнение указов губернатора, здравый смысл, инстинкт самосохранения – сработают. Проверено», - заявил министр.

По словам Алексея Перфильева, пока можно заниматься спортом на воздухе, впоследствии откроются и залы. Сначала – для членов сборных команд Алтайского края, потом – постепенно – для всех. Но сначала должна улучшиться эпидемиологическая ситуация.

«По фитнесу тоже обсуждали – думаем, когда и как. Огульно для всех – нет, для тех, кто готов соблюдать все меры профилактики – да. Все всех слышат, все всех понимают, но сначала действительно должна улучшиться эпидситуация. Мы месяц тренировались на воздухе, соблюдали все меры профилактики. Поэтому проблем и случаев заражения не было. Прошу ещё раз: соблюдайте масочный режим. Ситуация непростая, а рецепт простой – маска», - подытожил глава регионального Минспорта.