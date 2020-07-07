Больше половины алтайских предпринимателей потеряли свыше трети своей обычной выручки в период пандемии коронавируса. Мерами господдержки воспользовалась только пятая часть бизнесменов, а существенный эффект от них ощутил только каждый десятый. При этом пятая часть компаний закрылась и уже не откроются, а почти половине для восстановления нормальной работы требуется снижение налогов. Такие итоги опроса бизнесменов в рамках проекта «Бизнес-барометр страны» приводит пресс-служба Алтайской Торгово-промышленной палаты РФ.
Предприниматели рассказали, что самым сложным в этот период было платить зарплату персоналу (и сокращать его), невозможность получить отсрочку по аренде, остановка всех проектов по развитию бизнеса, разрыв производственно-сбытовых цепочек и отсутствие рынка сбыта. Большинству на восстановление потребуется от полугода до двух лет.
Выручка:
Меры господдержки:
Эффект от господдержки:
Уже вернулись к работе:
Что необходимо для восстановления бизнеса:
Сколько денег надо на выполнение всех требований Роспотребнадзора:
Максимальная названная сумма – 30 млн рублей
Опрос предпринимателей проходил в июне 2020 года. Большинство из них (66%) – это представители коммерческих компаний, еще 27% - ИП, остальные – самозанятые и некоммерческие организации. Среди опрошенных есть представители сферы услуг, торговли, производства, строительства, общепита, АПК, туризма и транспорта.
Количество банкротств физических лиц в Алтайском крае увеличилось на 24,1%, юридических лиц – снизилось на 33,7%