Ушли в минус. Большинство алтайских бизнесменов заявляют о значительном падении выручки из-за пандемии

Аналитика 08.07.2020 14:40 486

Больше половины алтайских предпринимателей потеряли свыше трети своей обычной выручки в период пандемии коронавируса. Мерами господдержки воспользовалась только пятая часть бизнесменов, а существенный эффект от них ощутил только каждый десятый. При этом пятая часть компаний закрылась и уже не откроются, а почти половине для восстановления нормальной работы требуется снижение налогов. Такие итоги опроса бизнесменов в рамках проекта «Бизнес-барометр страны» приводит пресс-служба Алтайской Торгово-промышленной палаты РФ.

Предприниматели рассказали, что самым сложным в этот период было платить зарплату персоналу (и сокращать его), невозможность получить отсрочку по аренде, остановка всех проектов по развитию бизнеса, разрыв производственно-сбытовых цепочек и отсутствие рынка сбыта. Большинству на восстановление потребуется от полугода до двух лет.

Выручка:

Увеличилась – 2%

Не изменилась – 7%

Упала менее, чем на треть – 18%

Упала на 30-50% – 27%

Упала на 50-70% – 20%

Упала более чем на 70% – 26%.

Меры господдержки:

Воспользовались – 22%

Не воспользовались – 57%

Даже не слышали – 21%

Эффект от господдержки:

Существенно помогло – 10%

Помогло в какой-то степени - 27%

Не заметили эффекта - 22%

Не помогло - 41%

Уже вернулись к работе:

Да – 36%

Восстанавливаются/приспосабливаются – 37%

В стадии закрытия - 4%

Окончательно закрыты - 23%

Что необходимо для восстановления бизнеса:

Снижение налогов – 39%

Гранты и субсидии от государства – 34%

«Длинные деньги» по низкой ставке – 28%

Продление мер господдержки до конца года – 28%

Перенос сроков введения маркировки – 24%

И другое (в том числе доступное сырье и материалы, возможность быстро и дешево купить все, что предписано Роспотребнадзором, гарантированный сбыт, снижение административного давления).

Сколько денег надо на выполнение всех требований Роспотребнадзора:

До 150 тысяч рублей – 32%

150 – 300 тысяч рублей – 21%

300 – 500 тысяч рублей – 22%

500 тысяч – 1 млн рублей – 24%

Свыше 1 млн – 1%

Максимальная названная сумма – 30 млн рублей

Опрос предпринимателей проходил в июне 2020 года. Большинство из них (66%) – это представители коммерческих компаний, еще 27% - ИП, остальные – самозанятые и некоммерческие организации. Среди опрошенных есть представители сферы услуг, торговли, производства, строительства, общепита, АПК, туризма и транспорта.