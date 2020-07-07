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Ушли в минус. Большинство алтайских бизнесменов заявляют о значительном падении выручки из-за пандемии

Аналитика
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Больше половины алтайских предпринимателей потеряли свыше трети своей обычной выручки в период пандемии коронавируса. Мерами господдержки воспользовалась только пятая часть бизнесменов, а существенный эффект от них ощутил только каждый десятый. При этом пятая часть компаний закрылась и уже не откроются, а почти половине для восстановления нормальной работы требуется снижение налогов. Такие итоги опроса бизнесменов в рамках проекта «Бизнес-барометр страны» приводит пресс-служба Алтайской Торгово-промышленной палаты РФ.

Предприниматели рассказали, что самым сложным в этот период было платить зарплату персоналу (и сокращать его), невозможность получить отсрочку по аренде, остановка всех проектов по развитию бизнеса, разрыв производственно-сбытовых цепочек и отсутствие рынка сбыта. Большинству на восстановление потребуется от полугода до двух лет. 

Выручка:

  • Увеличилась – 2%
  • Не изменилась – 7%
  • Упала менее, чем на треть – 18%
  • Упала на 30-50%  – 27%
  • Упала на 50-70%  –  20%
  • Упала более чем на 70% –  26%.

Меры господдержки:

  • Воспользовались – 22%
  • Не воспользовались – 57%
  • Даже не слышали – 21%

Эффект от господдержки:

  • Существенно помогло – 10%
  • Помогло в какой-то степени - 27%
  • Не заметили эффекта - 22%
  • Не помогло - 41%

Уже вернулись к работе:

  • Да – 36%
  • Восстанавливаются/приспосабливаются – 37%
  • В стадии закрытия  - 4%
  • Окончательно закрыты - 23%

Что необходимо для восстановления бизнеса:

  • Снижение налогов – 39%
  • Гранты и субсидии от государства – 34%
  • «Длинные деньги» по низкой ставке – 28%
  • Продление мер господдержки до конца года – 28%
  • Перенос сроков введения маркировки – 24%
  • И другое (в том числе доступное сырье и материалы, возможность быстро и дешево купить все, что предписано Роспотребнадзором, гарантированный сбыт, снижение административного давления).

Сколько денег надо на выполнение всех требований Роспотребнадзора:

  • До 150 тысяч рублей – 32%
  • 150 – 300 тысяч рублей – 21%
  • 300 – 500 тысяч рублей – 22%
  • 500 тысяч – 1 млн рублей – 24%
  • Свыше 1 млн – 1%

Максимальная названная сумма – 30 млн рублей

Опрос предпринимателей проходил в июне 2020 года. Большинство из них (66%) – это представители коммерческих компаний, еще 27% - ИП, остальные – самозанятые и некоммерческие организации. Среди опрошенных есть представители сферы услуг, торговли, производства, строительства, общепита, АПК, туризма и транспорта.

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Автор: Александра Черданцева

Фото: Cottonbro/Pexels

#опрос #бизнес #коронавирус
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