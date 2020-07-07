Не по Росстату: насколько снизился уровень жизни в Алтайском крае

Новости 08.07.2020 13:40 928

Согласно данным Росстата, доля людей, живущих за чертой бедности в Алтайском крае в 2019 году составила 17,6% при общероссийском уровне 12,3%. В нищете оказалось 2,6% населения региона. Статистика, конечно, удручающая. Однако, альтернативные исследования показывают ещё менее благополучную картину.

Так, 7 июля СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива» провели опрос россиян об уровне их доходов. Отмечается, что в структуре выборки велика доля респондентов из небольших населённых пунктов с населением менее 100 тысяч человек (33,6%). Это как раз характерно для Алтайского края, где почти половина граждан проживает в сельской местности.

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Согласно результатам опроса, население стремительно беднеет. С февраля по июнь 2020 года доля россиян, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, увеличилась на 6,5% (с 38,1% до 44,6%). Это – наиболее многочисленная категория граждан. 72,8% респондентов получают менее 25 тысяч рублей, в то время как по данным Алтайкрайстата, средняя зарплата по краю на протяжении последнего года составляет около 27-28 тысяч рублей. При этом, Росстат указывает, что лишь 51,3% россиян имеют среднедушевой доход менее 27 тысяч рублей в месяц. Также опрос показал, что 6,9% респондентов получают менее 5 тысяч рублей, однако Росстат сообщает о 4,1% получающих менее 7 тысяч.

Прожиточный минимум в Алтайском крае на 2020 год составляет менее 8,9 тысяч рублей.

Косвенные показатели

Telegram-канал Proeconomics привёл выдержку из статьи старшего научного сотрудника ИНП РАН Андрея Колпакова, который отмечает, что хорошим косвенным показателем динамики доходов населения выступает доступность бензина. Учёный пишет, что по этому показателю доходы населения опустились ниже уровня 2009 года.

«В период после 2014 года наиболее пострадавшей стороной стало население. Особенно ярко это проявилось в 2018-2019 годах – достаточно посмотреть на профицит государственного бюджета, солидные отчисления в резервные фонды, рекордный свободный денежный поток сырьевых компаний, и на фоне всего этого сокращение реальных доходов населения, которые до сих пор на 10% ниже, чем были в 2013 году. Отсутствие драйверов наращивания внутреннего спроса и резервирование генерируемых доходов – факторы, ограничивающие развитие экономики, препятствующие загрузке конкурентоспособных мощностей и росту эффективности использования имеющихся материальных и трудовых ресурсов. Ситуация с доступностью бензина может служить хорошей иллюстрацией для происходящих процессов», – поясняет Колпаков.

Начиная с 2016 года, ситуация с доступностью бензина для населения стала ухудшаться (с 2000 по 2010 она росла на 10% в год). Причиной экономист считает стагнацию номинальных доходов (а реальные и вовсе снижались) населения. За 2015–2019 годы. среднемесячный доход россиян вырос с 30,5 до 33,6 тысяч рублей, то есть всего на 10%, тогда как накопленная инфляция составила 16%. Кроме того, в это время происходил опережающий рост цен на бензин.

Что ожидается в дальнейшем?

РАНХиГС опубликовал результаты июльского мониторинга экономической ситуации в России. Согласно им, почти две трети (63%) опрошенных уверены, что в текущем году материальное положение их семей ухудшится. 36% из них полагают, что ухудшение будет не сильным, тогда как остальные 27% готовятся к самому негативному сценарию. По данным ВЦИОМ, в июне доля пессимистов составляла 58%.

25% респондентов уверены, что их финансовое положение не изменится, а 6% – даже ожидают его улучшения.