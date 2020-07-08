Увеличиваем количество госпиталей? В Алтайском крае выявлено 188 случаев коронавируса

Новости 08.07.2020 12:45 1442

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 188 заболевших коронавирусом. Из них менее половины (77 человек) приходится на Барнаул, значительный рост зафиксирован в районах и городах края: в Бийке – 23, Тальменском районе – 17, Михайловском районе – 13. Меньшее количество выявлено в Рубцовске – 8, Новоалтайске – 7, Алейске – 4, Белокурихе, Яровом, Заринске, Красногорском, Павловском, Рубцовском районах – по 3. В Петропавловском, Бурлинском, Кытмановском районах – по 2, Славгороде, Алейском, Бийском, Егорьевском, Заринском, Зональном, Калманском, Косихинском, Краснощековском, Кулундинском, Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Угловском районах – по одному заболевшему.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4897 человек, в том числе 496 детей. В 2750 случаях специалисты отметили бессимптомное течение инфекции, в 1480 в форме ОРВИ, в 667 случаях в форме внебольничной пневмонии. В госпиталях края находится 93 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 21.

За сутки скончалось 4 человека: 2 - от COVID-19, в двух случаях к смерти привели иные причины. За весь период пандемии в регионе скончалось 113 человек, из них в 49 случаях от COVID-19, 61 случай отнесен к иным причинам смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

На 8 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2235 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32908 человек, всего обследовано 221730 жителей и гостей региона.

Отметим в начале пандемии, в Алтайском крае было создано порядка 1100 коек для пациентов с коронавирусом. Однако, к настоящему моменту минздрав вынужден был увеличить их количество. В настоящее время в Алтайском крае для лечения ковидных пациентов развернуто чуть менее 2000 коек.

«Ситуация на прошлой неделе заставила нас развернуть дополнительные койки в больницах в Михайловском и Тальменском районах, чтобы лечить в них пациентов с легкой степенью заболевания, выявленных на этих территориях», - уточнил министр.

В данный момент, в регионе 1418 болеющих пациентов, из них, по словам Попова, в госпиталях края находится уже 1055 жителей региона (данные на 7 июля 2020 года). Это очень серьезная нагрузка на систему здравоохранения региона. Не исключено, что сохранение темпов прироста случаев коронавируса потребует открытия дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусом.