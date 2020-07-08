Алтайский педуниверситет вошел в число победителей конкурса на грант губернатора в сфере экологического воспитания

Новости 08.07.2020 11:50 459

Алтайский государственный педагогический университет вошел в число 12 победителей конкурса на грант губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения, организованного Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Преподаватели вуза разработали проект «Краевой конкурс молодых педагогов «#ЭкоОбразование22», цель которого заключается в развитии системы непрерывного экологического образования в Алтайском крае. В рамках данного проекта молодые педагоги региона смогут принять участие в конкурсе на лучшее мероприятие/акцию в сфере экологического воспитания для воспитанников детских садов или учеников начальной школы (1-4 классы). Сам конкурс будет проходить в двух номинациях: для воспитателей детских садов и учителей начальных классов соответственно.

Авторы проекта отмечают, что экологическое воспитание является неотъемлемой составляющей в подготовке учителя, воспитателя детского сада, педагога дополнительного образования и оно должно реализовываться на всех уровнях образования – от дошкольного до высшего и постдипломного.

«В настоящее время мы наблюдаем, что молодые педагоги, которые еще не наработали свою методическую копилку, слабо вовлечены в мероприятия и акции в сфере экологического воспитания. Отсюда вытекает и недостаточная включенность воспитанников детских садов и младших школьников в этот процесс. Чтобы решить данную проблему, мы и разработали проект, который позволит сформировать банк лучших практик по экологическому образованию для их дальнейшего использования педагогами Алтайского края», – рассказала ассистент кафедры дошкольного и дополнительного образования АлтГПУ Марина Токарева.

Старт краевого конкурса молодых педагогов «#ЭкоОбразование22» будет объявлен уже совсем скоро, вся подробная информация будет размещена на официальном сайте АлтГПУ. Организаторы приглашают воспитателей детских садов и учителей начальных классов принять активное участие в конкурсе и внести свой вклад в экологическое воспитание и образование подрастающего поколения.