Как регионы Сибири приросли по коронавирусу после 2 июля и сколько человек болеет в настоящее время (график)

Аналитика 08.07.2020 11:20 566

В Алтайском крае 4 дня подряд фиксируются новые «рекорды» динамики заражения. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что и доля бессимптомных заболевших серьезно снизилась с 80 до 30 процентов, а вот тяжелоболеющих напротив возросла. «Полисибру» посмотрел, какие регионы Сибири за последние дни существенно выросли по динамике заражения коронавирусом. За точку отсчета мы взяли 2 июля – в этот день в части регионов был отмечен рост количества инфицированных по сравнению с предыдущими днями.

Красноярский край находится по-прежнему в лидерах по количеству выявленных случаев коронавируса. Он занимает 8 строчку в рейтинге среди всех российских регионов по этому показателю. Распространение инфекции там шло линейно. По сравнению со 2 июля количество инфицированных на 7 июля выросло на 7,3 процента. Абсолютный показатель по количеству случаев там подходит к 10 тысячам. Велико и количество болеющих в данный момент времени – 4427 человек, что составляет 0,15% от всего населения региона.

На 9 строчку общероссийского списка регионов вышла Иркутская область, в которой на вчерашний день было подверждено 8985 случаев коронавирусной инфекции. Линейный рост количества случаев там отмечается с 13 мая. По сравнению со 2 июля количество инфицированных в области увеличилось на 15, 4%. Иркутская область входит в тройку Сибирских регионов с наибольшим приростом случаев COVID-19 со 2 июля в процентном соотношении. Болеющих в настоящий момент в Иркутской области - 5229, что составляет 0,22% от численности населения региона.

На третьем месте среди Сибирских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса находится Новосибирская область. Там зафиксировано 6724 случая COVID-19. Прирост по сравнению со 2 июля составил 8,86%. В настоящее время болеют 2424 человека, что составляет 0,09% от населения области.

Республика Тыва начала более серьезно прирастать с начала июня, а в середине месяца было отмечено чуть менее 200 заболевших за сутки, что серьезно для республики с населением 327 383 человек. По данным на 7 июля, в Тыве выявлено 5156 случаев коронавируса, прирост по сравнению со 2 июля составил 9,3%. В настоящее время в регионе болеют 3241 человек, что составляет практически 1% от населения региона (0,99%).

В Алтайском крае резкий рост количества выявленных случаев коронавируса отмечается на протяжении 4 дней. На 7 июля было выявлено 4709 случаев. По сравнению со 2 июля количество заболевших увеличилось на 13,9%. Болеющих в данный момент в регионе 1326, что составляет 0,06% от всего населения региона. Кстати, регион, ранее занимавший 57 строчку в общероссийском «рейтинге» перебрался на 43.

Омская область начала более серьезно прирастать инфицированными с 26 июня. По сравнению со 2 июля количество инфицированных в области увеличилось на 11,2% Всего в регионе зафиксировано 4202 случая коронавируса. В данный момент болеют 1880 человек, что составляет 0,1 от населения территории.

В Томской области выявлено 2668 случаев инфицирования коронавирусом. Прирост по сравнению с 2 июля составляет 12,73% В настоящее время в регионе болеют 1208 человек, что составляет 0,11% от общего населения. Регион находится на 64 месте в рейтинге российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса.

В республике Хакассия выявлено 2109 случаев коронавируса, по сравнению со 2 июля прирост составил 9%. В настоящее время болеет 0,1% от всего населения региона – 577 человек.

В Кемеровской области со 2 июля началось увеличение количества случаев коронавируса. Выявленных за сутки. На тот момент в регионе было зафиксировано 1744 человека с коронавирусом. Последние данные говорят о 2085 пациентах. Прирост составляет 19,55%. По этому показателю Кемеровская область находится на 2 месте среди регионов Сибири. В настоящее время в регионе болеют 1128 человек, что составляет 0,04% населения региона.

Республика Алтай замыкает Сибирский «рейтинг» по количеству выявленных случаев, однако лидирует среди регионов СФО по количеству прироста за период 2-7 июля. В регионе выявлено 899 случаев. Прирост составил 20,67%. В настоящее время там болеют 482 человека, что составляет 0,22% населения региона.

Доля болеющего населения в регионах СФО в сравнении выглядит так:

Всего по Сибири выявлено 47382 случаев коронавируса. В настоящее время болеют 21922 человек, что составляет 0,13% населения СФО.