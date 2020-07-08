Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.
Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:
Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.
«Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет — так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка», - отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.