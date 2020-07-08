Сенатор Белоусов рассказал о новом проекте закона о пчеловодстве

Законопроект «О пчеловодстве в Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу депутатами и рассмотрен на очередном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. О его концепции рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.
Докладывая коллегам о законопроекте, сенатор отметил, что это не первая попытка принять специальный закон о пчеловодстве. Однако, новый законопроект качественно отличается от прежних вариантов и направлен, в первую очередь, на установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, а также охраны пчел. Важность роли этой отрасли трудно переоценить и в сохранении биологического разнообразия на территории Российской Федерации, и в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Сергей Белоусов напомнил, что основная функция пчёл, прежде всего - опыление сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза России только за счёт опыления страна получает примерно 1 триллион рублей косвенного дохода ежегодно. По информации Федерального научного центра пчеловодства, для того, чтобы вести политику эффективного вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот, необходимо иметь порядка 7 миллионов пчелосемей.
«Но у нас происходит их сокращение на 1.5-1.8% в год. Конечно, для развития отрасли важно создать условия - наладить качественную ветеринарную службу, заняться на государственном уровне восстановлением племенных пчелопитомников, ввести жёсткий государственный контроль за применением пестицидов при обработках земельных и лесных угодий», - отметил парламентарий.
Проект федерального закона отвечает основным запросам отрасли, считает Сергей Белоусов. В частности, законопроектом, помимо базовых принципов, предлагается определить обязательные требования к продуктам пчеловодства, необходимость проведения государственного мониторинга пчел, основы осуществления государственной и муниципальной поддержки в области развития пчеловодства, а также порядок организации охраны пчел и среды их обитания, охраны племенной продукции пчеловодства, предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.
Кроме того, законопроектом предлагается конкретизировать полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области пчеловодства.
«Наш комитет отметил целесообразность идеи авторов законопроекта, направленного на установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства и, несмотря на ряд замечаний, приняли единогласное решение поддержать концепцию законопроекта и впоследствии его доработать», -резюмировал сенатор.