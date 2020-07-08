Сенатор Белоусов рассказал о новом проекте закона о пчеловодстве

Новости 08.07.2020 10:35 244

Законопроект «О пчеловодстве в Российской Федерации» был внесен в Государственную Думу депутатами и рассмотрен на очередном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. О его концепции рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Докладывая коллегам о законопроекте, сенатор отметил, что это не первая попытка принять специальный закон о пчеловодстве. Однако, новый законопроект качественно отличается от прежних вариантов и направлен, в первую очередь, на установление правовых основ развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства, а также охраны пчел. Важность роли этой отрасли трудно переоценить и в сохранении биологического разнообразия на территории Российской Федерации, и в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Сергей Белоусов напомнил, что основная функция пчёл, прежде всего - опыление сельскохозяйственных культур. По данным Минсельхоза России только за счёт опыления страна получает примерно 1 триллион рублей косвенного дохода ежегодно. По информации Федерального научного центра пчеловодства, для того, чтобы вести политику эффективного вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот, необходимо иметь порядка 7 миллионов пчелосемей.

«Но у нас происходит их сокращение на 1.5-1.8% в год. Конечно, для развития отрасли важно создать условия - наладить качественную ветеринарную службу, заняться на государственном уровне восстановлением племенных пчелопитомников, ввести жёсткий государственный контроль за применением пестицидов при обработках земельных и лесных угодий», - отметил парламентарий.

Проект федерального закона отвечает основным запросам отрасли, считает Сергей Белоусов. В частности, законопроектом, помимо базовых принципов, предлагается определить обязательные требования к продуктам пчеловодства, необходимость проведения государственного мониторинга пчел, основы осуществления государственной и муниципальной поддержки в области развития пчеловодства, а также порядок организации охраны пчел и среды их обитания, охраны племенной продукции пчеловодства, предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Кроме того, законопроектом предлагается конкретизировать полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области пчеловодства.