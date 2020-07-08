В Барнауле арестован иностранец, намеревавшийся воевать в ИГИЛ (запрещена в РФ)

Новости 08.07.2020 9:30 1088

Выходец из Средней Азии задержан в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе международной террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь", ссылаясь на пресс-центр алтайского управления ФСБ.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в аэропорту при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) задержан выходец из Средней Азии. В крае он установил контакт с их сторонниками", - сказали в пресс-центре.

В ходе активной переписки со сторонниками организации он выразил желание стать террористом и выехать в зону конфликта.

"За деньги он выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих "кураторов" детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети Интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью", - подчеркнули в пресс-центре.

Возбуждено дело по статье "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической". Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.