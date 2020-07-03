Усиливается контроль: как в Алтайском крае собираются «затормозить» распространение коронавируса

Новости 08.07.2020 8:30 651

В Алтайском крае 70 процентов инфицированных коронавирусом имеют яркие симптомы заболевания. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на совещании в правительстве края по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, которое прошло вечером 7 июня. Напомним, ранее специалисты говорили о доле бессимптомных течений, которая составляла порядка 80%.

По словам министра, продолжается тенденция увеличения случаев заболевания вирусной пневмонией и числа пациентов с тяжелым течением болезни. В Алтайском крае для лечения ковидных пациентов развернуто 1939 коек, при этом на лечении в стационарах находится уже 1055 жителей региона.

«Мы создали серьезный коечный фонд, превышающий нормативный. Но ситуация на прошлой неделе заставила нас развернуть дополнительные койки в больницах в Михайловском и Тальменском районах, чтобы лечить в них пациентов с легкой степенью заболевания, выявленных на этих территориях. Основное напряжение, которое система здравоохранения края сегодня испытывает, касается города Барнаула. Выявление новых случаев заставляет нас увеличивать существующий коечный фонд в ковидных госпиталях», - отметил Дмитрий Попов.

По данным пресс-службы правительства региона, в ходе совещания рассмотрены предложения, направленные на защиту жителей Алтайского края от заболевания. В частности, отмечалась необходимость усиления контроля за реализацией профилактических мероприятий, сохранения количества обследований жителей края на коронавирус (в настоящее время данный показатель соответствуют в крае третьему этапу снятия ограничений), а также соблюдения действующего масочного режима. С этой недели усиливаются контрольные мероприятия в организациях края, в том числе на объектах, которым в последней редакции указа губернатора края было разрешено возобновить деятельность.

Планируется, что до конца недели состоится заседание оперштаба, на котором будут приняты конкретные решения. Как стало известно «Политсибру», речь может идти об усилении ответственности за несоблюдение ограничительных мер, действующих в регионе.