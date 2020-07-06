Алтайским лесам в июле грозят масштабные пожары

Новости 08.07.2020 7:30 876

Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз рисков повышенной пожарной опасности в сибирских лесах на июль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение июля 2020 года превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах ожидается в 20 регионах, в том числе, в юго-западной части Новосибирской области и западной части Алтайского края, а также на востоке Красноярского края, северной и северо-западной части Иркутской области.

Добавим, что 6 июля в правительстве Алтайского края обсуждался вопрос необходимости введения в регионе режима ЧС в связи с засухой, накрывшей больше половины края. В настоящее время режим ЧС введен в восьми субъектах РФ, в том числе, на всей территории Иркутской области и Красноярского края.

Разработка прогноза проводилась на основе установления взаимосвязи между данными Росгидромета о фактической гидрологической и метеообстановке в течение июня 2020 года, долгосрочного прогноза температуры и осадков на июль 2020 года и многолетних данных Федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов.