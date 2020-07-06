Алтайским лесам в июле грозят масштабные пожары

Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз рисков повышенной пожарной опасности в сибирских лесах на июль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение июля 2020 года превышение среднемноголетних параметров пожарной опасности в лесах ожидается в 20 регионах, в том числе, в юго-западной части Новосибирской области и западной части Алтайского края, а также на востоке Красноярского края, северной и северо-западной части Иркутской области.
Разработка прогноза проводилась на основе установления взаимосвязи между данными Росгидромета о фактической гидрологической и метеообстановке в течение июня 2020 года, долгосрочного прогноза температуры и осадков на июль 2020 года и многолетних данных Федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов.
Количество очагов возгорания вчетверо превышает средние показатели периода и средние пиковые значения за последние 19 лет