«Вдруг, откуда ни возьмись…»: у барнаульской фирмы обнаружено 200 тонн нелегального масла и молока

Новости 07.07.2020 17:30 623

Алтайский Россельхознадзор выявил схему легализации барнаульским ООО «Астро» 195 тонн сливочного масла и сухого молока неизвестного происхождения через три предприятия-фантома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ИС «Цербер», ООО «Астро» указано в качестве предприятия оптовой торговли, не ведущего производственной деятельности. Однако уполномоченным лицом ООО «Астро» из масла сливочного «Традиционное» (82,5%) «произведено» масло «Крестьянское» (72,5%). При этом изменена дата выработки продукции с 30 мая на 23 июня и 08 июля 2020 года. Производителем готовой продукции указано ООО «Астро». На выработанную продукцию были оформлены транспортные ЭВСД в адрес получателей Башкирии и Новосибирской области.

По данным Россельхознадзора, барнаульские ООО «Азимут» и «Регионпродопторг» с января по июнь 2020 года вносили в «Меркурий» информацию о поступлении на склады нескольких партий (общим весом 195 тонн) сливочного масла и сухого молока, предположительно импортного производства (точное происхождение установить не удалось, поскольку отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы). Продукция с обеих площадок в сопровождении транспортных ЭВСД была реализована в ООО «Астро».

Испекция показала, что помещения, соответствующие требованиям для оборота молочной продукции, у ООО «Астро» отсутствуют. Ни представителей юридического лица, ни договорных отношений по аренде помещения с ООО «Астро» по указанному адресу нет. Выезд по адресам местонахождения ООО «Азимут», ООО «Регионпродопторг», указанным в системе «Цербер», также показал, что указанные юридические лица предпринимательскую деятельность по заявленному местонахождению не осуществляют, что дает право заявлять о выявлении схемы легализации молочной продукции через три предприятия-фантома.