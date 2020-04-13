Рост банкротств на 24,1% – жители Алтая продолжают ускоренно разоряться

Новости 07.07.2020 16:55 818

Количество банкротств физических лиц в Алтайском крае увеличилось на 24,1%, юридических лиц – снизилось на 33,7%. Это следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно сведениям реестра, в первом полугодии 2020 года обанкротилось 397 физических лиц и индивидуальных предпринимателей (222 из них разорились ещё в первом квартале). Это на 24,1% больше, чем в первой половине 2019 года. По некоторым прогнозам, к концу года в крае могут обанкротиться от 900 до 2500 ИП и физлиц.

Отмечается, что разорение физических лиц – это тренд, перманентно растущий с 2015 года. Так, например, в Новосибирске количество банкротов-физлиц увеличилось с начала года почти вдвое – на 95%. В целом по РФ, во втором квартале 2020 несостоятельными признаны свыше 20 тысяч граждан.

Что касается обанкротившихся компаний, то с начала 2020 года таковых в Алтайском крае зарегистрировано 55 (за первый квартал – 29). По сравнению с первым полугодием 2019 года их количество снизилось на 33,7% (было - 83). Всего в 2020 году прогнозировалось разорение около 120 фирм.