Количество банкротств физических лиц в Алтайском крае увеличилось на 24,1%, юридических лиц – снизилось на 33,7%. Это следует из данных единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Согласно сведениям реестра, в первом полугодии 2020 года обанкротилось 397 физических лиц и индивидуальных предпринимателей (222 из них разорились ещё в первом квартале). Это на 24,1% больше, чем в первой половине 2019 года. По некоторым прогнозам, к концу года в крае могут обанкротиться от 900 до 2500 ИП и физлиц.
Что касается обанкротившихся компаний, то с начала 2020 года таковых в Алтайском крае зарегистрировано 55 (за первый квартал – 29). По сравнению с первым полугодием 2019 года их количество снизилось на 33,7% (было - 83). Всего в 2020 году прогнозировалось разорение около 120 фирм.
За I квартал 2020 года в Алтайском крае обанкротилось 29 компаний и 222 гражданина