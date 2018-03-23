Место для дискуссий. Общественную палату Алтайского края возглавил Юрий Шамков

Новости 07.07.2020 15:11 852

Главой Общественной палаты Алтайского края седьмого созыва стал экс-сенатор от региона Юрий Шамков. Такое решение члены палаты приняли на первом заседании во вторник, 7 июля. Подробности «Политсибру» сообщил один из членов палаты.

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За избрание Шамкова проголосовали почти единогласно: 37 членов палаты за и один воздержался (всего в новом созыве 45 человек). Новоизбранный глава ОПАК заявил, что палата - важный инструмент влияния общества и место для дискуссий (что ж, посмотрим).

Юрий Шамков вошел в состав палаты (а это обязательно должны быть представители общественных организаций) как советник директора государственного автономного учреждения «Российский Фонд технологического развития». В 2008-2014 годах представлял регион в Совете Федерации, а также был генеральным директором ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» (АТИ). Сейчас этот пост занимает его сын Артем.

Кандидатуру Шамкова предложил Лев Коршунов, возглавлявший палату в пятом и шестом созывах, в четвертом был председателем Совета ОПАК, а 1994-1996 годах - губернатор Алтайского края.

Также в ОПАК седьмого созыва вошли: редактор газеты «Змеиногорский вестник» Людмила Кейбол, руководитель приюта «Ласка» Софья Куликова, экс-депутат краевого парламента, профессор кафедры «Международные экономические отношения» АлтГТУ Василий Куц, председатель движения «Согласие», депутат БГД шестого созыва Геннадий Шейда, председатель общественной организации «Молодые патриоты Алтая», кандидат в мэры Барнаула в декабре 2019 года Артем Зеров, президент спортивной лиги «Стик» Андрей Степурко, гендиректора ООО «Сибагроконсалт», эксперт ОНФ Сергей Тастан, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (Сергей Иванников), гендиректор спорткомплекса «Обь», президент федерации плавания Сергей Кашников, глава Крайсовпрофа Иван Панов, директор юридического института АГУ, депутат БГД шестого созыва Антон Васильев и другие.