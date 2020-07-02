Последний участок под квартальную застройку в Барнауле продан за полмиллиарда

Новости 07.07.2020 15:30 699

7 июля в Барнауле прошли торги за квартал 2036 - последний участок в городе, подходящий под квартальную застройку, площадью 13 га. Победителем аукциона стала ИСК "Союз" Владимира Отмашкина, согласившаяся заплатить за землю 548,9 млн рублей (начальная цена составляла 201 млн). Об этом пишет "Толк".

С "Союзом" соперничали три крупнейших застройщика Алтайского края: "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "Строительный камень", шаг аукциона составлял шесть млн рублей .

Квартал 2036 расположен в границах улиц Солнечная Поляна, 280-летия Барнаула, Христенко и С. Семенова. По оценкам строителей, здесь можно разместить около 120 тысяч кв. м жилья (квартал должен быть застроен в течение пяти лет). Также здесь должны разместиться школа и детский сад. Под эти соцобъекты выделяется 4 га земли. Сумма аренды участка до окончания строительства составит 3,3 млн рублей в год.

Пришло время реновации

В дальнейшем застройщикам предстоит вести деятельность на территориях, приобретённых у частников. Предложения уже есть. Так, "Алтайский портал недвижимости" сообщил, что на продажу выставлено сразу несколько земельных участков с ветхими частными домами в центре Барнаула. В объявлении указан один адрес: ул. Папанинцев, 166, но сообщается, что все соседи тоже хотят найти покупателей для своих территорий.

«Можно крупной строительной компании. Цены варьируются от 1 до 1,5 млн за сотку. Готовы торговаться. Кто-то согласен на квартиру», - гласит текст сообщения.

Выкупив все выставленные участки, можно сформировать территорию общей площадью примерно 50-60 соток, на котором разрешено строительство высоток до 25 этажей и 75 метров. В настоящее время напротив этой земли ведётся реновация – застройщики выкупают и расселяют ветхие дома, а на их местах возводят высотные жилые комплексы. Ведётся строительство ЖК «Димитровские горки», «Солар», построен ЖК «Литерный».

Но есть нюансы

Впрочем, не всё так однозначно. Председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин ранее сообщал "Политсибру", что механизмы расселения и реновации требуют доработки и уточнения.

«Чтобы сформировать какой-то квартал под комплексную застройку, нужно определиться с механизмом расселения частных домов или муниципального жилья. Нужно ведь не только его выкупать, но и предусматривать проект планировки с дорогами, сетями, объектами соцкультбыта. Есть юридические вопросы, какие-то прописаны, какие-то – нет. Как это будет происходить и кто этим будет заниматься, пока неясно», - отметил Мишустин.

Что касается застройщиков, участвовавших в торгах за квартал 2036, то они пока располагают запасами участков для строительства.