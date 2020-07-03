Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ

Новости 07.07.2020 14:41 302

Алтайские коммунисты определились с кандидатами на довыборы в краевое Заксобрание. На заседании Бюро во вторник, 7 июля, выдвинули на каждый округ по человеку. Подробности "Политсибру" рассказала персек крайкома партии, депутат АКЗС Мария Прусакова.

Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России» Новости 03.07.2020 9:21

В выборах по одномандатному избирательному округу №12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) будет участвовать первый секретарь Краснощековского районного отделения КПРФ Татьяна Медведева. Уже известно, что от "Справедливой России" баллотируется Елена Афанасьева, а от "Единой России" - председатель потребкооператива "ЧарышАгроПродукт" Максим Кочев.

За кресло депутата по округу №26 (Октябрьский район Барнаула) намерен побороться секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ Антон Арцибашев. Напомним, что от эсеров пойдет Павел Иванченко, от единороссов - гендиректор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" Артем Шамков. На выборы по этому округу уже заявился и самовыдвиженец Андрей Крылов (которому придется собирать подписи для регистрации).

И на округ №31 (часть Бийска) коммунисты выбрали Евгения Хорошилова. От СР пойдет депутат Бийской Думы, председатель Совета местного отделения партии Елена Речкова, а от ЕР - гендиректор ООО "Специалист" Григорий Бахтин.

Выборы в АКЗС состоятся 13 сентября 2020 года. Однако поработать трем новым депутатам удасться всего один год - уже в сентябре 2021 года должны состоятся новые полноценные выборы к краевой парламент.