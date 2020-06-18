Вспышка коронавируса произошла в ещё одном районе Алтая

Новости 07.07.2020 14:00 647

В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. В частности, коронавирус подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе - девяти детей. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

Число инфицированных пополнили 13 жителей Кош-Агачского района, в котором вспышка произошла ранее. Среди них - трое детей. Остальные случаи зафиксированы в других районах. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

К настоящему времени в Республике Алтай лабораторно подтверждено 936 случаев заболевания, в том числе 507 – в Кош-Агачском районе, 188 – в Горно-Алтайске, 79 – в Майминском районе, 47 – в Турочакском районе, 34 – в Улаганском районе, 30 – в Усть-Канском районе, 16 – в Онгудайском районе, 14 – в Шебалинском районе, 13 – в Усть-Коксинском районе, 7 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.⠀

Зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с коронавирусом. В понедельник, 6 июля, скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Она находилась на лечении в медучреждении с 17 июня. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано четыре летальных случая.