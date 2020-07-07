Кто и почему в Бийске выступил против повышения нормативов ТКО

Новости 07.07.2020 16:20 543

В Алтайском крае продолжается обсуждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов для населения. Региональные операторы, которые собирают и вывозят мусор из жилых массивов считают, что их нужно повысить. Представители полигона Бийской зоны, который принимает мусор у операторов, напротив говорят о том, что нормативы действительно нужно снижать. «Политсибру» разбирался в ситуации.

ООО «Спецобслуживание - Центральное» собирает ТКО в Бийске и Белокурихе, а также 12 близлежащих районов. Отходы из Бийска и Бийского района доставляются на полигон, который находится в ведении ООО «Спецобслуживание плюс». Здесь происходит их захоронение, при этом отдельной платы за эту услугу для абонентов нет. Оплата заложена в совокупном тарифе, который оплачивают потребители. А предприятие регопертор затем должно перечислять эту плату полигону. Однако как утверждают представители полигона, деньги им перечисляются не в полном объеме. Сейчас на эту тему идут судебные разбирательства.

«Из расчета действующего норматива, на полигон только от Бийска за 2019 год полигону должно было поступить 108 тысяч тонн отходов, - приводит цифры директор «Спецобслуживание плюс» Олеся Тырышкина. - По факту зашло 46 тысяч тонн - менее половины объема ТКО, образованного по действующим нормативам. Возникает вопрос, если он низкий, а люди якобы генерируют значительно больше мусора, который разрешено отвозить только на полигон, то либо оператор не довозит до нас какую-то часть, либо население попросту не производит столько отходов. Может быть, все же норматив завышен, а с населения собирают плату за необразованные ими отходы?

При этом в Бийске, как и в других территориях, регоператоры за отдельную плату из бюджета ликвидируют стихийные свалки. На заседании бийской гордумы регоператор не смог ответить на вопросы о задолженности и количестве отходов, продолжая делать упор на пандемию и якобы падающие платежи.

По словам представителей полигона, мэрия предпочла занять позицию над схваткой. Глава города Александр Студеникин лишь подчеркнул, что администрация не допустит мусорный коллапс конца 2019 года и призвал оператора и полигон исполнять обязательства.

По проекту, который опубликован на сайте краевого управления по госрегулированию цен и тарифов, жители многоэтажек получат норму в 0,1209 кубометра, частный сектор - 0,1250 (сейчас действует географический принцип. На Барнаул приходится 0,180 кубометра отходов в месяц из расчета на одного проживающего, а для остальных жителей региона - 0,121). Объемы остались примерно прежними, основное снижение пришлось на вес отходов. В ведомстве решили, что норму накопления мусора в целом нужно снизить. Бийский полигон с этим полностью согласен.

«Введение данных нормативов приведет к упорядочению сложившейся ситуации на рынке обращения с отходами с целью реального отражения фактической ситуации с нормативами, лежащими в основе принятия территориальной схемы обращения с ТКО на территории края, - отмечает Олеся Тырышкина. - Выражая свое отношении к рассматриваемому решению мы опираемся исключительно на цифры, отражающие текущую ситуацию с объемом ТКО на территории Бийска».

В ООО "Спецобслуживание плюс" говорят о том, что к ним доставляется ТКО не со всей Бийской зоны. Часть мусора, вероятнее всего, остается на свалках в районах, а значит не оплачивается со стороны регоператора.

"В тарифе заложены финансы на захоронение и транспортирование полного объема ТКО, поскольку они завезли менее половины этого объема, то и заплатили они менее половины предусмотренных на эти цели средств, получается у них есть излишки финансов - те деньги, которые были заложены на оплату полигона, но они их не перечислили", - говорит Тырышкина.

Плата для населения складывается из двух составляющих - тарифа и норматива. С 1 июля тариф на вывоз ТКО для населения уже повышен. Регоператоры говорят о необходимости увеличения и нормативов, что приведет к еще большему росту платы населения за вывоз мусора.

В этих условиях заявления о недостаточно высоких нормативах представителям Бийского полигона кажутся необоснованными. Они задают вполне закономерные вопросы: "Если к нам не попадает часть денег, заложенных на утилизацию мусора, а с населения они берутся, то куда они уходят"?