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Еще не Италия, но… В Алтайском крае выявлен 171 случай коронавируса и еще пять смертей   

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный,  Основная доля  приходится на Барнаул - 102 случая. В Бийске и Ребрихинском районе –  по 11, Новоалтайске – 7, Тальменском районе – 6, Кулундинском районе – 5, Каменском районе  и  Рубцовске –  по 3, Славгороде, Советском, Михайловском, Усть-Калманском районах – по 2, Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по одному человеку.

Таким образом, в регионе  зафиксировано 4709 случаев коронавируса, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. Специалисты отмечают, что в 2629 случаях  инфекция протекла бессимптомно, в 1441 в форме ОРВИ, в 639  - внебольничной пневмонии. В госпиталях края  находится 89 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 21.

За сутки скончалось 5 человек: 2 - от COVID-19,в трех случаях к смерти привели иные причины. Всего скончалось 109 человек, в том числе 47 случаев от COVID-19, в 59 случаев к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 7 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2164 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 32671 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 218088 человек.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства,  сегодня вечером губернатор края Виктор Томенко проведёт специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения. На этой же неделе планируется провести заседание регионального Оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены.

Это уже четвертый день, в который отмечается серьезный рост количества выявленных случаев коронавируса.   За  это время  было  подтверждено 502 новых случая коронавируса.  Вчера, 6 июня оперштаб рассказал о 124 случаях,  в  субботу, 4 июля, оперштаб сообщил о 92 случаях, в воскресение, 5 июля, - о 115.   Коэффициент, на который ориентируются власти при принятии решения о смягчении или ужесточении мер на данном этапе должен составлять 1. По последним  расчетам этот коэффициент составляет 1,6  (в предыдущие 4 дня было выявлено 314 новых случаев коронавируса). 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (4)

1000

владимир

Причина простая - почти перестали носить маски.Давно пора штрафовать за грубое нарушение изоляции.

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Гость
владимир, Вы реально думаете, что маски что-то решают, кроме финансового состояния тех, кто их продает? Или вы думаете, что когда гуляете по улице - нужна маска, ознакомьтесь сначала с природой вируса и его возможностями...
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Врач
Гость, речь идет не том, чтобы носить маски на улице. Маски необходимо носить в ОТ, магазинах, местах скопления людей. Этим вы существенно снизите риск и для себя, и для всех остальных.
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россиянин

Почему санитарная служба не ужесточает меры по распространению вируса? (Михайловский р-н?)

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