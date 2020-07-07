Еще не Италия, но… В Алтайском крае выявлен 171 случай коронавируса и еще пять смертей

Новости 07.07.2020 13:30 1751

По данным оперштаба, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный, Основная доля приходится на Барнаул - 102 случая. В Бийске и Ребрихинском районе – по 11, Новоалтайске – 7, Тальменском районе – 6, Кулундинском районе – 5, Каменском районе и Рубцовске – по 3, Славгороде, Советском, Михайловском, Усть-Калманском районах – по 2, Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по одному человеку.

Таким образом, в регионе зафиксировано 4709 случаев коронавируса, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. Специалисты отмечают, что в 2629 случаях инфекция протекла бессимптомно, в 1441 в форме ОРВИ, в 639 - внебольничной пневмонии. В госпиталях края находится 89 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 21.

За сутки скончалось 5 человек: 2 - от COVID-19,в трех случаях к смерти привели иные причины. Всего скончалось 109 человек, в том числе 47 случаев от COVID-19, в 59 случаев к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 7 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2164 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция у 32671 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 218088 человек.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, сегодня вечером губернатор края Виктор Томенко проведёт специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения. На этой же неделе планируется провести заседание регионального Оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены.

Это уже четвертый день, в который отмечается серьезный рост количества выявленных случаев коронавируса. За это время было подтверждено 502 новых случая коронавируса. Вчера, 6 июня оперштаб рассказал о 124 случаях, в субботу, 4 июля, оперштаб сообщил о 92 случаях, в воскресение, 5 июля, - о 115. Коэффициент, на который ориентируются власти при принятии решения о смягчении или ужесточении мер на данном этапе должен составлять 1. По последним расчетам этот коэффициент составляет 1,6 (в предыдущие 4 дня было выявлено 314 новых случаев коронавируса).