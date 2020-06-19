«Два Алтая» получат свыше 100 млн рублей на выплаты соцработникам

Правительство РФ увеличило сумму, выделяемую регионам на выплаты социальным работникам, работающим с инфицированными коронавирусом, с 7,6 до 11,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение уже опубликовано.
«Два Алтая» получат свыше 100 млн рублей. Алтайскому краю выделено чуть более 80 млн рублей, Республике Алтай – 23 млн.
Что касается регионов Сибирского федерального округа, то 355 млн рублей достанется Иркутской области, 222 – Красноярскому краю, почти 214 – Кузбассу. Новосибирская и Омская области получат 107 и 105 млн рублей соответственно. Меньше всего выделено Хакасии (63 млн) и Тыве (49 млн), а также Томской области (40 млн).
Кроме того, Алтайский край получит 15,5 млн рублей для помощи гражданам, обратившимся в службы занятости, а также безработным, которым предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий и в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Предполагается, что меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.
Педагогам приедтся работать в масках на жаре (и в дни, когда они уже должны были быть в отпусках)