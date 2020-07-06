Половина Алтайского края пострадала от засухи. Обсуждается введение режима ЧС

Новости 07.07.2020 11:45 919

6 июля, в правительстве Алтайского края обсуждался вопрос необходимости введения режима ЧС в связи с засухой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Как сообщил глава министерства Александр Чеботаев, ссылаясь на данные краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории региона наблюдается суховей, а также атмосферная и почвенная засуха. По оперативным данным, 33 района Алтая подтвердили факт критического снижения урожайности на площади 750 тысяч га. Ранее - 3 июля - обеспокоенность недостатком осадков высказывал вице-губернатор Александр Лукьянов.

«Вызывает напряжение низкая продуктивность сельхозкультур из-за недостатка влаги. Хотя темпы кормозаготовительной кампании выше прошлогодних, есть риск особенно в степной зоне края неполной обеспеченности кормами животноводства как в коллективных хозяйствах, так и в частном секторе. Погода в крае складывается с явными проявлениями суховея, атмосферной и почвенной засухи. Если анализировать количество осадков, прошедших за апрель-июнь, то выпало от 29 до 56% от среднемноголетних показателей. Все понимают, что дожди были локальными и ситуация складывается по региону неоднородная», - отметил зампред правительства.

Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить материалы и назначить на текущей неделе проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Комиссия должна будет рассмотреть вопрос о введении в регионе режима ЧС из-за засухи.