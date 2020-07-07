Отключение горячей воды для части домов по контуру ТЭЦ-2 продлено

Новости компаний 07.07.2020 11:15 628

В Барнауле в начале недели энергетики Сибирской генерирующей компании начали подачу горячей воды (ГВС) потребителям после гидравлических испытаний и ремонтов теплосетей по контуру ТЭЦ-2. По состоянию на 7 июля ресурс возвращен всем потребителям, кроме 169 жилых домов, восьми детских садов, шести школ и четырех больниц.

Специалисты СГК вынуждено продлили срок отключения для части объектов в связи с выявленными дефектами при запуске воды, а также большим объемом ремонтных работ на тепловых сетях, выполняемых в этом году. Над устранением найденных повреждений энергетики работают в круглосуточном режиме. Там, где срок перенесен для завершения капитального ремонта на участке – также принят ускоренный темп работы. Для потребителей, у которых нет горячей воды из-за повреждения на трубопроводах, ресурс появится в течение 2-4 дней. В объекты, около которых ведется капитальный ремонт или реконструкция теплосетей, воду вернут через 7-13 дней.

Адреса зданий, срок отключения для которых продлен, отмечены на интерактивной карте. Найдя свой дом, можно увидеть и дату подачи горячей воды. Желтым цветом обозначены дома, где продление связано с дефектами на трубопроводах, оранжевым – дома, где продолжается капитальный ремонт теплосетей, зеленым – объекты, где горячая вода была возвращена раньше срока. Карта будет обновляться в режиме реального времени, по мере устранения повреждений и завершения работ.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства. Работы являются основным этапом подготовки теплосетевой инфраструктуры города к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов.