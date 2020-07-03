О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

В Бию стекает непонятная чёрная жидкость

Новости
292
0

В Бийске недалеко от Коммунального моста в районе бывшего "Машзавода" в Бию стекает из-под берега чёрная жидкость. Об этом пишет "Бийский рабочий".

Очевидцы сомневаются в том, что это - канализационные стоки, поскольку отсутствует характерный запах. Работавшие на месте происшествия сотрудники "Водоканала" при виде журналистов удалились, поэтому комментарий получить не удалось.

Вид стока указывает на то, что появился он уже некоторое время назад: берег покрыт осадком, жидкость затхлая. Что здесь на самом деле происходит - безобидный сток обычных грязных вод или угрожающее экологии реки явление, информация о котором замалчивается, пока неясно.

WWF: добыча золота привела к загрязнению 315 км рек на Алтае

WWF: добыча золота привела к загрязнению 315 км рек на Алтае

Новости

Выявлено загрязнение реки Лебедь до впадения в реку Бия в Турочакском районе, а также притоков Атла и Садра

2668

Автор: Политсиб.ру

Фото: Сергей Кулыгин, БР

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000