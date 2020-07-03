В Бию стекает непонятная чёрная жидкость

Новости 07.07.2020 10:45 292

В Бийске недалеко от Коммунального моста в районе бывшего "Машзавода" в Бию стекает из-под берега чёрная жидкость. Об этом пишет "Бийский рабочий".

Очевидцы сомневаются в том, что это - канализационные стоки, поскольку отсутствует характерный запах. Работавшие на месте происшествия сотрудники "Водоканала" при виде журналистов удалились, поэтому комментарий получить не удалось.

Вид стока указывает на то, что появился он уже некоторое время назад: берег покрыт осадком, жидкость затхлая. Что здесь на самом деле происходит - безобидный сток обычных грязных вод или угрожающее экологии реки явление, информация о котором замалчивается, пока неясно.