Правительство РФ хочет самостоятельно устанавливать зарплаты бюджетников

Новости 07.07.2020 10:00 627

7 июля Госдума РФ рассмотрит законопроект, дающий правительству право определять систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время оплата труда бюджетников в регионах определяется властями субъектов РФ и муниципалитетов. При этом, зачастую они делегируют это организациям. Следствием подобного подхода стали существенные различия в уровне зарплат на одинаковых должностях.

«Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать требования к соответствующей отраслевой системе оплаты труда с учётом специфики конкретной отрасли», — гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

Согласно законопроекту, кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов, ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсаций и стимулирующих выплат. Кроме того, правительство сможет определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, и срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам.