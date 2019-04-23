Призывникам в Алтайском крае дали отсрочку из-за коронавируса

Новости 07.07.2020 9:20 609

10 призывников экстренно направили в ковидные госпитали, хотя ни у одного нет симптомов заболевания. Дело в том, что результаты теста на коронавирус у них оказались положительными.

По словам начальник центра врачебной экспертизы краевого военкомата Юрия Глущенко, на военную службу в этот призыв они уже не отправятся, а получат отсрочку на полгода как перенесшие инфекционное заболевание.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу алтайского военкомата Андрея Круглова, призывники проходят тестирование на COVID-19 в Барнауле. До этого они не допускаются на краевой сборный пункт, сообщает «Толк».

Повышенные меры предосторожности применяются из-за пандемии. Кроме того, призывникам обязательно измеряют температуру, на комиссию они приходят в медицинских масках.

Всего в период весенней кампании на срочную военную службу должны отправиться более 2,5 тысяч алтайских призывников. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации отправки начались только 20 мая.