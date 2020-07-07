Без сюрпризов. Медийность барнаульских депутатов не выросла, в лидерах все те же

Рейтинги 07.07.2020 8:40 626

Тройка лидеров рейтинга упоминаемости депутатов Барнаульской городской Думы в июне почти не изменилась. В лидерах по-прежнему спикер БГД Галина Буевич.

Председатель гордумы принимала участие в официальных мероприятиях, которых в этом месяце было не мало, поэтом заметно обошла по упоминаемости своих коллег.

Второе место у Романа Репы. Он также отметился на нескольких акциях в городе – субботнике, возложении цветов к мемориалу и других.

Самый большой рост за месяц у Александра Гросса (с 6 места он поднялся на 3), но и здесь нет ничего примечательного. В городе началась подготовка к новому отопительному сезону и Гросс, как директор Барнаульской теплосетевой компании, комментировал предстоящие работы.

По одному упоминанию "заработали" Ксения Белоусова (ЕР), Александр Ельников (ЕР), Сергей Завалихин (ЕР), Алексей Меркулов (ЕР), Оксана Молодых (СР), Сергей Струченко (ЕР), Алексей Якунин (СР). Также есть депутаты, которые не были за июнь ниразу упомянуты в краевых СМИ. Это Евгений Барсуков (ЕР), Лариса Белькова (ЕР), Инна Борисенко (ЕР), Светлана Бочкова (ЕР), Дмитрий Ворсин (ЛДПР), Геннадий Гаврин (ЕР), Инесса Грицай (ЕР), Дмитрий Ильиных (ЕР), Иван Карпов (КПРФ), Александр Локтев (ЕР), Алексей Маликов (ЕР), Александр Обидин (СР), Петр Пугаев (КПРФ), Алексей Скосырский (ЛДПР), Андрей Солодилов (ЕР), Александр Тайчер (ЕР), Елена Хрусталева (КПРФ), Виктор Юдин (ЕР).

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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