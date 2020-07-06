Сибирская тайга снова разгорается

Новости 06.07.2020 18:30 1267

В Восточной Сибири разгораются масштабные лесные пожары. Количество очагов возгорания вчетверо превышает средние показатели периода и средние пиковые значения за последние 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал "Кремлёвский мамковед".

Летом 2019 года в Сибири пожарами было охвачено 14,8 млн га. По данным Авиалесохраны на 5 июля 2020 года в Сибирском федеральном округе уже горело 878,5 тысяч га леса, в Дальневосточном – 3,3 млн га.

Большая часть лесных пожаров в Сибири пришлась на Красноярский край – 252 тысячи га. Ещё месяц назад (5 июня) их площадь составляла 73 тысячи га. По данным пресс-службы правительства Красноярского края, лишь за минувшие выходные площадь возгораний увеличилась в 1,7 раз. Как и в прошлом году, решили тушить не все. Так, сообщается, что на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, прекращены работы по тушению 19 пожаров на пройденной огнем площади 100 тысяч га.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», – указано на сайте Авиалесохраны.

При этом, из-за лесных пожаров в Красноярском крае с 3 июля введён режим ЧС.

ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что 7-8 июля в регионе сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в западных районах – чрезвычайная (5 класс горимости).

Стоит отметить, что в Сибири и на Дальнем Востоке в 2020 году наблюдаются погодные аномалии. В заполярных районах фиксировалась температура воздуха +38 градусов, в отдельных регионах выпало недостаточно осадков.