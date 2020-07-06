А вдруг как в Змеиногорске? Почему в Михайловском районе заработал ковидный госпиталь

Новости 06.07.2020 17:50 1023

Как стало известно «Политсибру», жители Михайловского района обеспокоены, что у них может возникнуть вспышка «как в Змеиногорске». Жителей района обеспокоила ситуация с выявлением большого количества случаев коронавируса на территории района.

По данным оперштаба Алтайского края, в Михайловском районе зарегистрировано 96 случаев коронавируса, из них 16 в последние сутки. Тем не менее, жители района обсуждают информацию о том, что пока официальные данные не соответствуют фактическим: болеют,якобы, больше - не менее 120, среди инфицированных много медиков, при этом, в последние дни наметилась тенденция к «выравниванию» счета. Беспокойства добавило и открытие ковидного госпиталя на территории.

В Минздраве Алтайского края информацию об открытии ковидного госпиталя на базе Михайловской ЦРБ подтвердили:

«С сегодняшнего дня там заработал ковидный госпиталь на 20 коек. Он расположен в здании роддома. Там лечат не тяжелых больных, могут брать некоторых пациентов на долечивание. Защитных средств и средств дезинфекции там достаточно», - рассказали в Минздраве.

Причина открытия – высокие показатели выявленных случаев коронавируса.

Также в ведомстве уточнили, что пациенты средней тяжести госпитализируются в Рубцовск, тяжелых забирает краевой центр.

Главврач Михайловской ЦРБ Александр Бокк, пояснил, что он также оперирует официальными цифрами статистики. Также он пояснил, что первоначально некоторые результаты тестов получают статус сомнительных или первично положительных. В этом случае их необходимо проверить в лаборатории Роспотребнадзора. Только после этого можно с уверенностью говорить о подтвержденном случае коронавируса.

Также главврач посетовал на то, что, несмотря на обсуждения «страшилок», самим населением меры безопасности принимаются неохотно.

«Иногда у меня складывается ощущение, что я самый большой паникер в районе. Никто не хочет соблюдать профилактические мероприятия. А ведь самый действенный способ – мыть руки, соблюдать дистанцию, сидеть дома. Если нужно куда-то выйти, то необходимо носить маску. Зайдите в магазин и попробуйте обнаружить хоть кого-то в маске. Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Но даже сейчас встречаются люди, которые мне говорят, что коронавируса не существует», - говорит он.

Врач также пояснил, что маска помогает при грамотном применении, а если «носить ее на подбородке недели две», то конечно может навредить. Поэтому очень важно, чтобы люди вокруг соблюдали адекватные меры безопасности, говорит Александр Бокк.

«Мы думаем только о себе. А ведь принести домой инфекцию очень легко. Мы переболеем бессимптомно или легко, а что делать нашим пожилым родственникам? У нас одна из первых пациенток «бабушка» так поступила. Между прочим, более 80 процентов тяжело болеющих – именно пожилые», - уточнил он.

Жители района опасаются, что территория может повторить судьбу Змеиногорского района - по количеству заболевших. Поэтому некоторые считают, что карантин пора вводить уже сейчас. В их числе пенсионерка Валентина Смирнова из Михайловки.

"Мы обеспокоены. что у нас такое большое количество заболевших. Мы свое пожили, а как же внуки? Раньше говорили, что дети не болеют, но сейчас начали болеть и они. Нужно ввести карантин, чтобы люди сидели дома и никуда не ходили. Просто так до каждого, видимо, не дойдет", - говорит женщина.

Между тем, Михайловский район – не единственный муниципалитет в Алтайском крае, в котором зафиксирован значительный подъем числа инфицированных. Согласно данным оперативного штаба Алтайского края, за минувшие выходные в Михайловском районе было подтверждено порядка 30 случаев коронавируса, в Рубцовске 35, в Бийске 10. В субботу также сообщили о новых 10 случаях в Кулундинском районе. Известно, что этот факт вызывает опасения о возможном карантине у жителей Кулундинского района. Кроме того в краевом центре ежедневно выявляется несколько десятков случаев COVID-19.

Как сообщалось, в последние несколько дней в Алтайском крае наметился явный рост подтвержденных случаев коронавируса в регионе. Не исключено, что будут введены ограничительные мероприятия. Кстати, традиционная пресс-конференция министра здравоохранения региона Дмитрия Попова и заместителя руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяны Калининой была перенесена на среду 8 июня. Эксперты не исключают, что это может быть связано с принятием решения оперштаба. «Политсибру» стало известно, что в ближайшее время должно состояться его заседание.