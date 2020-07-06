Первые смены в детских лагерях Алтайского края открываются 6 июля

Новости 06.07.2020 17:10 915

Первые детские лагеря на территории Алтайского края открылись в понедельник, 6 июля. Но пока только для детей-сирот. Все остальные будут заезжать с 15 июля. Смен будет три и продлятся они по две недели. Об этом «Политсибру» стало известно из решения краевой межведомственной комиссии по детскому отдыху (документ имеется в распоряжении редакции).

В решении сказано, что с 6 июля начнутся заезды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принимать их будут загородные лагеря «Березка», «Селена», «Уба», «Звездный», «Парус», «Маяк».

Минздраву (за счет средств работодателя) поручено провести медосмотр детей и сотрудников, а также провести анализ на антитела к COVID-19 у сотрудников не позднее, чем за 72 часа до начала работы, а сотрудников пищеблока – на кишечные инфекции.

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Для всех остальных лагеря откроются 15 июля. Всего будет три смены по две недели: 15 – 28 июля, 31 июля – 13 августа, 16 – 29 августа. Минобр должен вернуть родителям разницу в путевках (изначально они продавались на смены по три недели).

Наполняемость не должна превышать 50% от проектной мощности.

Напомним, из-за пандемии коронавируса открытие лагерей перенесли с начала июня на 1 июля. Но затем и эту дату отложили.