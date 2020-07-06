В Барнауле оживилась торговля сельхозпредприятиями и строительными фирмами

Новости 06.07.2020 16:15 1314

Во втором квартале 2020 года спрос на готовый бизнес в Барнауле упал на 18%, а средняя цена выросла на 4% (в среднем по РФ - на 52%) относительно предыдущего квартала и составила 3,93 млн рублей. Выросли сегменты сельского хозяйства и строительства. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито».

Какие отрасли пользуются в Барнауле наибольшим спросом

В сфере сельского хозяйства зафиксирован рост продаж готового бизнеса, а также повышение интереса покупателей к предприятиям данной отрасли. В целом по стране, спрос на них вырос на 15%, в Барнауле – на 50%. При этом, растёт не только спрос, но и предложение. Так, в Барнауле количество выставленных на продажу сельхозпредприятий увеличилось на 30% (в среднем по стране – на 23%).

Стоит отметить, что спрос растёт не только по сравнению с первым кварталом текущего года, но и со вторым кварталом 2019 года (на 43% по России).

В Барнауле и Новосибирске стали на 39% чаще интересоваться строительными компаниями. Количество предложений в этой области в Барнауле выросло почти вдвое – на 90%. Кроме того, барнаульцы на 14% чаще стали обращать внимание на интернет-магазины. Количество же предложений о продаже таковых увеличилось на 63%.

Что не продаётся?

Рухнул спрос на предприятия сферы услуг и торговли (занимающие около половины общероссийского спроса). В Барнауле на компании из сферы услуг и торговли спрос снизился на 40 и 45% соответственно (в среднем по РФ – на 35% и 39%). Реже стали интересовать барнаульцев отрасли развлечений (-51%) и общепита (-41%).