О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Алтайский бюджет оказался недостаточно «умным»?

Новости
1174
1

Тендер на модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Алтайского края, стоимостью 13 млн рублей, размещён на сайте госзакупок. Его итоги будут подведены 7 июля.

Согласно техническому заданию, система должна уметь контролировать вводимые данные и указывать на несоответствия и ошибки, логировать операции. Также в списке требований фигурирует возможность прикрепления файловых вложений к документам и подписание их электронной подписью. Кроме того, указывается, что создаваемые подсистемы должны быть доступны без установки специальных клиентов. Естественно, всё это должно работать надёжно, бесперебойно и быть защищено от возможных угроз.

Работы должны быть выполнены к началу декабря.

На участие была подана лишь одна заявка – от московского ООО «НПО «Криста». По данным «Спарк-Интерфакс», основным видом деятельности компании является разработка компьютерного программного обеспечения. Фирма активно участвует в госзакупках. Так, только в 2020 году «НПО «Криста» получила 206 контрактов, большинство из которых касаются технического сопровождения работы АС «Бюджет». У компании насчитывается восемь филиалов по всей стране, два из них расположены в Сибири (Омск и Новосибирск).

Заказчиком выступает КАУ «Алтайский центр финансовых исследований».

Доходы алтайского бюджета впервые за несколько лет сократились

Доходы алтайского бюджета впервые за несколько лет сократились

Новости

Зато увеличилось поступление федеральных денег

610

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

Явно фирма связанная с кем-то из чиновников Мифина РФ

Ответить