Алтайский бюджет оказался недостаточно «умным»?

Новости 06.07.2020 15:20 1174

Тендер на модернизацию автоматизированной системы управления бюджетным процессом Алтайского края, стоимостью 13 млн рублей, размещён на сайте госзакупок. Его итоги будут подведены 7 июля.

Согласно техническому заданию, система должна уметь контролировать вводимые данные и указывать на несоответствия и ошибки, логировать операции. Также в списке требований фигурирует возможность прикрепления файловых вложений к документам и подписание их электронной подписью. Кроме того, указывается, что создаваемые подсистемы должны быть доступны без установки специальных клиентов. Естественно, всё это должно работать надёжно, бесперебойно и быть защищено от возможных угроз.

Работы должны быть выполнены к началу декабря.

На участие была подана лишь одна заявка – от московского ООО «НПО «Криста». По данным «Спарк-Интерфакс», основным видом деятельности компании является разработка компьютерного программного обеспечения. Фирма активно участвует в госзакупках. Так, только в 2020 году «НПО «Криста» получила 206 контрактов, большинство из которых касаются технического сопровождения работы АС «Бюджет». У компании насчитывается восемь филиалов по всей стране, два из них расположены в Сибири (Омск и Новосибирск).

Заказчиком выступает КАУ «Алтайский центр финансовых исследований».