Ухудшается здоровье. В адрес Томенко написали петицию об открытии фитнес-клубов на Алтае

Новости 06.07.2020 15:41 985

"Фитнес клубы закрыты уже около 3,5 месяцев. Организации на грани банкротства, люди сидят без денег" - с этих слов начинается петиция на платформе onlinepetition.ru. Подписавшиеся просят губернатора Виктора Томенко разрешить работу фитнес-центров в Алтайском крае.

"Открыта большая часть организаций, но фитнес пока вне закона. Хотя в тренажерных залах люди выполняют упражнения минимум в 2-х метрах друг от друга, т.е. соблюдается социальная дистанция. Каждый человек имеет возможность обработать снаряд перед использованием, в общественном транспорте, в магазинах и на уличных площадках такой возможности нет, т.е. это более опасные места для заражения. Клубы оснащены вентиляцией и окнами,что позволяет в постоянном режите проветривать помещения", - сказано в обращении.

Также отмечено, что без занятий спортом здоровье и иммунитет ухудшаются - риск заражения становится еще больше.

Спасайте рыбок и мороженое. Барнаульский депутат Меркулов рассказал, как выживает бизнес в пандемии Мнения 26.06.2020 11:30

Составители петиции напоминают, что "большинстве регионов работу фитнес клубов разрешили уже давно" и никаких вспышек заболевания или заражений не было.

"Уличные площадки (спортивные и детские) посещает большое количество людей, так же как и пляжи, где никто ничего не обрабатывает. Т.е. контактов людей предостаточно, в котором фитнес выглядит намного более безопасным занятием. Просим скорейшего открытия фитнес клубов", - этими словами петиция заканчивается.

Кто ее автор - не известно. На момент публикации подписалось чуть более 200 человек. Как стало известно "Политсибру", в числе подписантов есть представители сетей "Рельеф", "Сафари", "К2 Swim", "К2 Sport", "Идеал спорт".

Напомним, на данный момент в регионе кроме фитнес-центров остаются закрытыми предприятия общепита (разрешена только работы навынос) и развлекательные заведения. Но судя по приросту последних дней (6 июня зарегистрировано рекордные 124 случая заражения коронавирусом), новых открытий ждать еще не скоро.